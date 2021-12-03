Ново-Огарево, Московская область, , 15:35 — REGNUM По числу полученных мандатов на выборах в Госдуму 2021 года отличились и самовыдвиженцы. Об этом 3 декабря заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Элла Памфилова Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Ещё одна особенность этих выборов… у нас по количеству полученных мандатов после «Единой России», у которой больше всего, идут на втором месте самовыдвиженцы», — заявила Памфилова.

«Посмотрите, насколько они обогнали все партии остальные — 12, почти 13 процентов. Это тоже такая особенность нынешней избирательной кампании. Активно работали, и подписи собирали в том числе с помощью наших сервисов», — указала она.