Ново-Огарево, Московская область, , 15:30 — REGNUM Разговоры о том, что в России чрезвычайно высоко число тех, кто лишён пассивного избирательного права, не соответствует действительности. Об этом 3 декабря заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова на встрече президента России Владимира Путина с ней.

Элла Памфилова Cikrf.ru

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«Ещё одна спекуляция широко распространялась о том, что… и даже заранее доклад выпускали, что у нас какое-то немереное количество «лишенцев», то есть тех, кто лишён пассивного избирательного права. Это тоже неправда», — заявила Памфилова.

«У нас, наоборот, (показатель) гораздо ниже, чем во многих других странах, даже очень развитых, которые гордятся своей демократичностью. У нас менее 1,5% тех, кто не обладает пассивным избирательным правом. Например, в Штатах — более 6%. Это так, для сравнения», — пояснила она.