Ново-Огарево, Московская область, , 15:38 — REGNUM На всех уровнях власти по итогам выборов 2021 года пришло около половины новых кандидатов от общего числа избранных. Об этом 3 декабря заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Элла Памфилова Cikrf.ru

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«Ещё один важный аспект этой кампании, на который я бы обратила внимание — это то, что на всех уровнях выборов пришло около половины новых кандидатов. Это дорогого стоит, всё-таки свежий взгляд. То есть соотношение опыта сбалансированное и людей новых, которые какую-то новую струю могут принести», — завила Памфилова.