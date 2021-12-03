Ново-Огарево, Московская область, , 15:19 — REGNUM На последних выборах депутатов в Госдуму в 2021 году отказов было в три раза меньше, чем на прошлых выборах в 2016 году. Об этом 3 декабря заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова на встрече президента России Владимира Путина с ней.

Элла Памфилова Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Если в 2016 году где-то 1189 отказов, то в этом году всего 372. То есть в три раза меньше, это в пух и прах разбивает все эти спекуляции, которые были по поводу того, что там отказывали. Минимальный уровень отказов», — заявила Памфилова.