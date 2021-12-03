Москва, , 15:40 — REGNUM В России электронное не замещает и не подменяет традиционное, но оно очень перспективно. Об этом 3 декабря на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Дистанционное электронное голосование Duma.mos.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Встреча с главой ЦИК РФ и Совбезом: рабочий день Путина — трансляция»

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«Конечно, Владимир Владимирович, форма очень перспективная. Она не замещает и не подменяет, она наряду с традиционным голосованием», — подчеркнула она.

Памфилова добавила, что в этом году такая форма использовалась больше, чем в прошлых годах, и были проанализированы все её плюсы и минусы.

«Основной вопрос, основная проблема, которую надо решить, — это чтобы был высокий уровень доверия, чтобы тот механизм гражданского контроля, который применяется, должен применяться, был понятен каждому избирателю, чтобы ни у кого не было сомнений в том, что система находится под гражданским контролем», — сказала глава ЦИК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее зампредседателя Совбеза России, лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявлял, что электронное голосование — следствие прогресса, в будущем весь мир перейдёт на этот формат.

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Напомним, на сентябрьских выборах в Госдуму РФ электронное голосование проводилось в семи российских регионах. Отдать свой голос онлайн смогли жители Москвы, Севастополя, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей.