Москва, 3 декабря 2021, 15:40 — REGNUM В России электронное не замещает и не подменяет традиционное, но оно очень перспективно. Об этом 3 декабря на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
Следите за развитием событий в трансляции: «Встреча с главой ЦИК РФ и Совбезом: рабочий день Путина — трансляция»
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Памфилова добавила, что в этом году такая форма использовалась больше, чем в прошлых годах, и были проанализированы все её плюсы и минусы.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее зампредседателя Совбеза России, лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявлял, что электронное голосование — следствие прогресса, в будущем весь мир перейдёт на этот формат.
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Напомним, на сентябрьских выборах в Госдуму РФ электронное голосование проводилось в семи российских регионах. Отдать свой голос онлайн смогли жители Москвы, Севастополя, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей.