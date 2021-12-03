Ново-Огарево, Московская область, , 15:40 — REGNUM Трёхдневное голосование себя полностью оправдало на выборах 2021 года. Об этом 3 декабря заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Элла Памфилова Cikrf.ru

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«Также хотелось бы отметить очень важное: трёхдневное голосование в нынешних условиях пандемии себя не только полностью оправдало, но и ещё более укрепило себя во мнении избирателей. По всем соцопросам, люди, которые пришли, проголосовали, оценили безопасность и удобство, поддерживают эту форму голосования», — заявила Памфилова.