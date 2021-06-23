Президент России Владимир Путин 23 июня провёл совещание с членами правительства на тему запуска обновленных инвестиционных контрактов, сообщила пресс-служба Кремля. Совещание состоялось в режиме видеоконференции. Профильной темой совещания являестя запуск обновленных специальных инвестиционных контрактов. С докладом выступил глава Минпромторга России Денис Мантуров. Все новости с совещания в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

14:45 23.06.2021 Открывая совещание, президент России Владимир Путин, обратил внимание на ситуацию с паводками и пожарами в разных регионах России, особенно в Крыму. Президент отметил, что просил усилить в Крыму группировку МЧС и подключиться Минобороны.

14:48 23.06.2021 В ряде регионов России сохраняется сложная ситуация с пожарами и паводками, особенно серьёзная ситуация складывается в Крыму. Об этом 23 июня заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России. Подробности в материале: Ситуация с пожарами и паводками в регионах России сложная — Путин

14:49 23.06.2021 Глава МЧС Евгений Зиничев сообщил в ходе совещания, что в Крыму было подтоплено 18 социально значимых объектов, 54 человека пострадали, 6 госпитализированы, один человек погиб. По данным МЧС, эвакуированы более 1700 человек. В пострадавших районах было развернуть шесть пунктов временного размещения.

14:54 23.06.2021 В результате обильных осадок в Крыму пострадали 54 человека и один погиб. Об этом 23 июня заявил глава МЧС России Евгений Зиничев на совещании президента России Владимира Путина с правительством России. Подробности в материале: Зиничев оценил последствия паводка в Крыму

14:59 23.06.2021 В ближайшие дни на Дальнем Востоке прогнозируется смещение паводков к югу по течению реки Амур с ухудшением общей обстановки. Об этом 23 июня заявил глава МЧС России Евгений Зиничев на совещании президента России Владимира Путина с правительством России. Читайте также: Худшее ещё впереди — Зиничев о паводках на Дальнем Востоке

15:02 23.06.2021 Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики Татьяна Голикова отчитывается о ситуации с коронавирусом в регионах РФ.

15:03 23.06.2021 Голикова: «Дельта+» — новый вариант мутации вируса». По её словам, в России пока его нет.

15:04 23.06.2021 Нужны новые меры, отмечает Голикова. Она ставит в пример Москву и настаивает на необходимости отмены массовых мероприятий (при необходимости).

15:05 23.06.2021 Голикова вновь заявила о важности вакцинации и ревакцинации.

15:06 23.06.2021 В России: 20,7 млн вакцинированных, из них 16,7 млн — получили оба компонента.

15:06 23.06.2021 Лидер по вакцинации — Сахалин. В числе отстающих: Дагестан, Ульяновская область.

15:08 23.06.2021 Мутации — не помеха. Вакцины защищают от коронавируса, подчеркнула Голикова. Она добавила, что если вакцинированный заболевает и вовремя обращается за помощью, то болезнь протекает не тяжело.

15:08 23.06.2021 В Крыму наблюдается нарастание темпов распространения коронавирусной инфекции. Об этом 23 июня заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством России. Подробности в материале: В Крыму ускоряется распространение коронавируса — Голикова

15:09 23.06.2021 «Врачи на износе. Прошу их пожалеть», — попросила граждан Татьяна Голикова.

15:09 23.06.2021 «Ситуация на контроле», — резюмировала Голикова.

15:12 23.06.2021 Президент поинтересовался, что делать тем россиянам, которые едут за границу и уже там заболевают.

15:13 23.06.2021 Голикова заявила о договоренности с властями Турции на предмет оказания помощи приехавшим туда россиянам, если она потребуется.

15:14 23.06.2021 Заболеваемость COVID-19 в России за прошедшую неделю, 14−20 июня, выросла почти на 30%. Об этом 23 июня заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на совещании правительства в режиме видеоконференции. Об этом: Голикова: заболеваемость COVID-19 за неделю выросла на 30%

15:16 23.06.2021 Правительство России организовало ряд мероприятий для восстановления ситуации в Крыму после паводка. Об этом 23 июня заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством России. Читайте также: Сокращать турпоток пока не стоит — Голикова о чрезвычайной ситуации в Крыму

15:18 23.06.2021 «Поездка за границу — личный риск и ответственность граждан», — уточнил президент.

15:21 23.06.2021 О ситуации с коронавирусом в Москве рассказал мэр Сергей Собянин: 77% заболевших — люди работоспособного возраста. 90% заболевших — заразились индийским штаммом «дельта».

15:21 23.06.2021 Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании президента России с правительством от 23.06.21. Цитата из видео. kremlin.ru

15:22 23.06.2021 Мэр Москвы напомнил о принятых в столице мерах в связи с рекордным ростом числа заболевших.

15:22 23.06.2021 Летом 2021 года многие регионы России резко ослабили контроль за масочным режимом и допустили проведение массовых мероприятий, что и повлекло рост заболеваемости коронавирусом. Об этом 23 июня заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством России. Об этом: Голикова: рост заболеваемости коронавирусом — следствие ослабления запретов

15:23 23.06.2021 «Медицинская система справляется, но медицинские возможности не безграничны», — уточнил Собянин.

15:25 23.06.2021 В Москве за 22 июня записались на вакцинацию 60 тыс. человек.

15:26 23.06.2021 Наиболее низкие показатели тестирования коронавируса в России зафиксированы в Еврейской АО, Мордовии и Курганской области. Об этом 23 июня заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством России. Подробности в материале: Голикова назвала регионы с худшими показателями по ковид-тестированию

15:26 23.06.2021 Собянин также отметил, что в Москве введены дополнительные пункты вакцинации.

15:28 23.06.2021 Из-за коронавируса под наблюдением медиков на 23 июня в России более 519 тыс. человек, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

15:28 23.06.2021 Меньше всего вакцинированных против коронавируса наблюдается в Дагестане, Владимирской, Ульяновской и Вологодской областях. Об этом 23 июня заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на совещании правительства в режиме видеоконференции. Об этом: В правительстве назвали регионы, отстающие по темпам вакцинации

15:30 23.06.2021 В реанимации на ИВЛ находятся 3800 пациентов, отметил Мурашко.

15:31 23.06.2021 В ряде регионов России наблюдается увеличение доли «индийского» штамма в циркуляции коронавируса. Об этом 23 июня заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством России. Читайте подробнее: Голикова назвала регионы с преобладанием «индийского» штамма коронавируса

15:31 23.06.2021 Мурашко: запас лекарств для обеспечения болеющих на дому — 3−4 недели.

15:33 23.06.2021 Наиболее часто встречающиеся последствия у переболевших COVID: обострение хронических заболеваний, особенно сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

15:36 23.06.2021 Мурашко обратил внимание на важность диспансеризации переболевших.

15:37 23.06.2021 В настоящее время первым компонентом вакцины от коронавируса в России привились 20,7 млн человек. Об этом 23 июня заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством России. Читайте подробнее: Голикова назвала лидеров и антилидеров среди субъектов РФ по вакцинации

15:39 23.06.2021 Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков рассказывает о приемной кампании и госэкзаменах в вузах в условиях пандемии.

15:42 23.06.2021 Абитуриенты могут подать документы по почте или в электронной форме (два варианта).

15:42 23.06.2021 Собеседования проходят онлайн.

15:43 23.06.2021 Творческие испытания пройдут очно, но с соблюдением всех рекомендаций.

15:43 23.06.2021 Решение о формате начала нового учебного года будет приниматься в августе.

15:47 23.06.2021 Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев: абитуриенты смогут онлайн дать согласие на поступление в вуз.

15:49 23.06.2021 Другие государства не имеют никаких обязательств в отношении российских граждан в связи с вакцинацией. Об этом 23 июня заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России. Читайте подробнее: Путин усомнился в качестве вакцинации граждан России за рубежом

15:50 23.06.2021 С 1 июля запускают на портале госуслуг подачу документов на выплаты беременным.

15:51 23.06.2021 Подать заявление на получение 10 тыс. рублей на школьников можно будет с 15 июля, уточнил Шадаев.

15:53 23.06.2021 Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что в стране есть британский и индийский штаммы коронавируса. Подробности в материале: Голикова рассказала о британском и индийском штаммах COVID-19 в РФ

15:58 23.06.2021 Вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании президента России с правительством от 23.06.21. Цитата из видео. kremlin.ru

15:59 23.06.2021 Совещание Владимира Путина с членами правительства завершилось. Подробности читайте в трансляции ИА REGNUM.

16:21 23.06.2021 Около 15% коечного фонда для пациентов с COVID-19 остается свободным в регионах России. Об этом 23 июня на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства РФ сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. «Сегодня свободный коечный фонд удерживается на уровне 15% в регионах», — сказал Мурашко. Об этом: В России свободными остаются 15% коек для пациентов с COVID-19

16:23 23.06.2021 Особую обеспокоенность вызывает состояние беременных женщин, заболевших COVID-19. Об этом 23 июня на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства РФ сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. «Особую озабоченность вызывают пациенты — беременные женщины. Сегодня в крайне тяжелом состоянии в палатах реанимации находятся 12 таких пациенток», — сказал Мурашко. Об этом: Минздрав обеспокоен состоянием беременных женщин с COVID-19

16:28 23.06.2021 В России 16,7 миллиона человек получили прививки обоими компонентами вакцины от коронавируса, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Читайте подробнее: Голикова назвала число вакцинированных от COVID-19 в России

16:29 23.06.2021 В 20 регионах России запасов лекарств для пациентов с COVID-19 хватит менее чем на один месяц. Об этом 23 июня на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства РФ сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. «По амбулаторному обеспечению лекарственными препаратами мы проводим мониторинг, сегодня по 20 регионам мы видим, что запас имеющихся препаратов составляет где-то три-четыре недели, поэтому совместно с министерством финансов и правительством готовим новые дополнительные документы по выделению финансирования для обеспечения на амбулаторном этапе лекарственными препаратами», — сказал Мурашко. Читайте подробнее: Путину доложили о запасах лекарств для пациентов с COVID-19 в России

16:36 23.06.2021 Система здравоохранения России получит дополнительные средства. Об этом 23 июня на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства РФ сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Подобные меры связаны с пандемией коронавируса, отметил глава Минздрава РФ. Подробности в материале: Мурашко: система здравоохранения РФ испытывает нагрузки

16:42 23.06.2021 Практически все регионы России возобновили диспансеризацию. Об этом 23 июня на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства РФ сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Глава Минздрава также подчеркнул, что в программу углубленной диспансеризации были введены дополнительные обследования. Читайте подробнее: В большинстве регионов России началась диспансеризация

16:49 23.06.2021 В реанимационных отделениях больниц в России по состоянию на 23 июня находятся 3,8 тысячи пациентов с COVID-19, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Подробности в материале: Глава Минздрава назвал число госпитализированных с COVID-19 в России

16:52 23.06.2021 По количеству осложнений COVID-19 в два раза превышает сезонный грипп. Об этом 23 июня на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства РФ сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. «После перенесенных заболеваний новой коронавирусной инфекцией последствия практически в два раза превышают осложнения по сравнению с сезонным гриппом», — сказал глава Минздрава. Читайте подробнее: Минздрав: осложнений от COVID-19 в два раза больше, чем от гриппа

16:55 23.06.2021 В России на сегодняшний день развернуто 154 тысячи коек для пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Об этом: В России развёрнуто более 150 тысяч коек для пациентов с COVID-19

17:48 23.06.2021 Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на совещании президента России с правительством от 23.06.21. Цитата из видео. kremlin.ru