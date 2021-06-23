Совещание Путина с членами правительства по инвестконтрактам — трансляция
Открывая совещание, президент России Владимир Путин, обратил внимание на ситуацию с паводками и пожарами в разных регионах России, особенно в Крыму.
Президент отметил, что просил усилить в Крыму группировку МЧС и подключиться Минобороны.
В ряде регионов России сохраняется сложная ситуация с пожарами и паводками, особенно серьёзная ситуация складывается в Крыму. Об этом 23 июня заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России.
Подробности в материале: Ситуация с пожарами и паводками в регионах России сложная — Путин
Глава МЧС Евгений Зиничев сообщил в ходе совещания, что в Крыму было подтоплено 18 социально значимых объектов, 54 человека пострадали, 6 госпитализированы, один человек погиб. По данным МЧС, эвакуированы более 1700 человек. В пострадавших районах было развернуть шесть пунктов временного размещения.
В результате обильных осадок в Крыму пострадали 54 человека и один погиб. Об этом 23 июня заявил глава МЧС России Евгений Зиничев на совещании президента России Владимира Путина с правительством России.
Подробности в материале: Зиничев оценил последствия паводка в Крыму
В ближайшие дни на Дальнем Востоке прогнозируется смещение паводков к югу по течению реки Амур с ухудшением общей обстановки. Об этом 23 июня заявил глава МЧС России Евгений Зиничев на совещании президента России Владимира Путина с правительством России.
Читайте также: Худшее ещё впереди — Зиничев о паводках на Дальнем Востоке
Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики Татьяна Голикова отчитывается о ситуации с коронавирусом в регионах РФ.
Голикова: «Дельта+» — новый вариант мутации вируса». По её словам, в России пока его нет.
Нужны новые меры, отмечает Голикова. Она ставит в пример Москву и настаивает на необходимости отмены массовых мероприятий (при необходимости).
Голикова вновь заявила о важности вакцинации и ревакцинации.
В России: 20,7 млн вакцинированных, из них 16,7 млн — получили оба компонента.
Лидер по вакцинации — Сахалин. В числе отстающих: Дагестан, Ульяновская область.
Мутации — не помеха. Вакцины защищают от коронавируса, подчеркнула Голикова. Она добавила, что если вакцинированный заболевает и вовремя обращается за помощью, то болезнь протекает не тяжело.
В Крыму наблюдается нарастание темпов распространения коронавирусной инфекции. Об этом 23 июня заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством России.
Подробности в материале: В Крыму ускоряется распространение коронавируса — Голикова
«Врачи на износе. Прошу их пожалеть», — попросила граждан Татьяна Голикова.
«Ситуация на контроле», — резюмировала Голикова.
Президент поинтересовался, что делать тем россиянам, которые едут за границу и уже там заболевают.
Голикова заявила о договоренности с властями Турции на предмет оказания помощи приехавшим туда россиянам, если она потребуется.
Заболеваемость COVID-19 в России за прошедшую неделю, 14−20 июня, выросла почти на 30%. Об этом 23 июня заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на совещании правительства в режиме видеоконференции.
Об этом: Голикова: заболеваемость COVID-19 за неделю выросла на 30%
Правительство России организовало ряд мероприятий для восстановления ситуации в Крыму после паводка. Об этом 23 июня заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством России.
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«Поездка за границу — личный риск и ответственность граждан», — уточнил президент.
О ситуации с коронавирусом в Москве рассказал мэр Сергей Собянин: 77% заболевших — люди работоспособного возраста. 90% заболевших — заразились индийским штаммом «дельта».
Мэр Москвы напомнил о принятых в столице мерах в связи с рекордным ростом числа заболевших.
Летом 2021 года многие регионы России резко ослабили контроль за масочным режимом и допустили проведение массовых мероприятий, что и повлекло рост заболеваемости коронавирусом. Об этом 23 июня заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством России.
Об этом: Голикова: рост заболеваемости коронавирусом — следствие ослабления запретов
«Медицинская система справляется, но медицинские возможности не безграничны», — уточнил Собянин.
В Москве за 22 июня записались на вакцинацию 60 тыс. человек.
Наиболее низкие показатели тестирования коронавируса в России зафиксированы в Еврейской АО, Мордовии и Курганской области. Об этом 23 июня заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством России.
Подробности в материале: Голикова назвала регионы с худшими показателями по ковид-тестированию
Собянин также отметил, что в Москве введены дополнительные пункты вакцинации.
Из-за коронавируса под наблюдением медиков на 23 июня в России более 519 тыс. человек, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
Меньше всего вакцинированных против коронавируса наблюдается в Дагестане, Владимирской, Ульяновской и Вологодской областях. Об этом 23 июня заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на совещании правительства в режиме видеоконференции.
Об этом: В правительстве назвали регионы, отстающие по темпам вакцинации
В реанимации на ИВЛ находятся 3800 пациентов, отметил Мурашко.
В ряде регионов России наблюдается увеличение доли «индийского» штамма в циркуляции коронавируса. Об этом 23 июня заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством России.
Читайте подробнее: Голикова назвала регионы с преобладанием «индийского» штамма коронавируса
Мурашко: запас лекарств для обеспечения болеющих на дому — 3−4 недели.
Наиболее часто встречающиеся последствия у переболевших COVID: обострение хронических заболеваний, особенно сердечно-сосудистой и дыхательной систем.
Мурашко обратил внимание на важность диспансеризации переболевших.
В настоящее время первым компонентом вакцины от коронавируса в России привились 20,7 млн человек. Об этом 23 июня заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством России.
Читайте подробнее: Голикова назвала лидеров и антилидеров среди субъектов РФ по вакцинации
Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков рассказывает о приемной кампании и госэкзаменах в вузах в условиях пандемии.
Абитуриенты могут подать документы по почте или в электронной форме (два варианта).
Собеседования проходят онлайн.
Творческие испытания пройдут очно, но с соблюдением всех рекомендаций.
Решение о формате начала нового учебного года будет приниматься в августе.
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев: абитуриенты смогут онлайн дать согласие на поступление в вуз.
Другие государства не имеют никаких обязательств в отношении российских граждан в связи с вакцинацией. Об этом 23 июня заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России.
Читайте подробнее: Путин усомнился в качестве вакцинации граждан России за рубежом
С 1 июля запускают на портале госуслуг подачу документов на выплаты беременным.
Подать заявление на получение 10 тыс. рублей на школьников можно будет с 15 июля, уточнил Шадаев.
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что в стране есть британский и индийский штаммы коронавируса.
Подробности в материале: Голикова рассказала о британском и индийском штаммах COVID-19 в РФ
Совещание Владимира Путина с членами правительства завершилось.
Подробности читайте в трансляции ИА REGNUM.
Около 15% коечного фонда для пациентов с COVID-19 остается свободным в регионах России. Об этом 23 июня на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства РФ сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
«Сегодня свободный коечный фонд удерживается на уровне 15% в регионах», — сказал Мурашко.
Об этом: В России свободными остаются 15% коек для пациентов с COVID-19
Особую обеспокоенность вызывает состояние беременных женщин, заболевших COVID-19. Об этом 23 июня на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства РФ сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
«Особую озабоченность вызывают пациенты — беременные женщины. Сегодня в крайне тяжелом состоянии в палатах реанимации находятся 12 таких пациенток», — сказал Мурашко.
Об этом: Минздрав обеспокоен состоянием беременных женщин с COVID-19
В России 16,7 миллиона человек получили прививки обоими компонентами вакцины от коронавируса, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Читайте подробнее: Голикова назвала число вакцинированных от COVID-19 в России
В 20 регионах России запасов лекарств для пациентов с COVID-19 хватит менее чем на один месяц. Об этом 23 июня на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства РФ сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
«По амбулаторному обеспечению лекарственными препаратами мы проводим мониторинг, сегодня по 20 регионам мы видим, что запас имеющихся препаратов составляет где-то три-четыре недели, поэтому совместно с министерством финансов и правительством готовим новые дополнительные документы по выделению финансирования для обеспечения на амбулаторном этапе лекарственными препаратами», — сказал Мурашко.
Читайте подробнее: Путину доложили о запасах лекарств для пациентов с COVID-19 в России
Система здравоохранения России получит дополнительные средства. Об этом 23 июня на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства РФ сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Подобные меры связаны с пандемией коронавируса, отметил глава Минздрава РФ.
Подробности в материале: Мурашко: система здравоохранения РФ испытывает нагрузки
Практически все регионы России возобновили диспансеризацию. Об этом 23 июня на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства РФ сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Глава Минздрава также подчеркнул, что в программу углубленной диспансеризации были введены дополнительные обследования.
Читайте подробнее: В большинстве регионов России началась диспансеризация
В реанимационных отделениях больниц в России по состоянию на 23 июня находятся 3,8 тысячи пациентов с COVID-19, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Подробности в материале: Глава Минздрава назвал число госпитализированных с COVID-19 в России
По количеству осложнений COVID-19 в два раза превышает сезонный грипп. Об этом 23 июня на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства РФ сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
«После перенесенных заболеваний новой коронавирусной инфекцией последствия практически в два раза превышают осложнения по сравнению с сезонным гриппом», — сказал глава Минздрава.
Читайте подробнее: Минздрав: осложнений от COVID-19 в два раза больше, чем от гриппа
В России на сегодняшний день развернуто 154 тысячи коек для пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Об этом: В России развёрнуто более 150 тысяч коек для пациентов с COVID-19