Ново-Огарево, Московская область, , 14:54 — REGNUM В результате обильных осадок в Крыму пострадали 54 человека и один погиб. Об этом 23 июня заявил глава МЧС России Евгений Зиничев на совещании президента России Владимира Путина с правительством России.

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«В результате стихии пострадало 54 человека, из которых шесть госпитализировано, а один человек погиб», — заявил Зиничев.

С 16 июня по 19 июня в результате обильных осадков в Крыму было подтоплено 18 социально значимых объектов, в том числе центральные больницы, полторы тысячи жилых домов, 400 приусадебных участков. Эвакуировано более 1700 человек, в том числе 325 детей.