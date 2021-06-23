Ново-Огарево, Московская область, , 15:08 — REGNUM В Крыму наблюдается нарастание темпов распространения коронавирусной инфекции. Об этом 23 июня заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством России.

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«В целом, в Республике Крым за прошедшие годы показатель заболеваемости COVID-19 составил 11 случаев на 100 тыс. населения. Это меньше, чем показатель по Российской Федерации, но мы видим нарастание темпов, темпы прироста заболеваемости сейчас выше, чем по Российской Федерации. И до ситуации с наводнением, в Ялте регистрировался больший рост новых случаев коронавирусной инфекции», — заявила Голикова.

«Эта ситуация вместе с регионом была уже на контроле», — указала она.