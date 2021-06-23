Ново-Огарево, Московская область, , 14:59 — REGNUM В ближайшие дни на Дальнем Востоке прогнозируется смещение паводков к югу по течению реки Амур с ухудшением общей обстановки. Об этом 23 июня заявил глава МЧС России Евгений Зиничев на совещании президента России Владимира Путина с правительством России.

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«В настоящее время обстановка в Забайкальском крае стабилизируется. Волна паводков смещается вниз по течению реки Амур. Росгидромет прогнозирует дальнейшее ухудшение обстановки. С учётом модели развития, пик паводка ожидается в районе города Благовещенск с 25 по 27 июня», — заявил Зиничев.