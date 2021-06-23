Ново-Огарево, Московская область, , 14:48 — REGNUM В ряде регионов России сохраняется сложная ситуация с пожарами и паводками, особенно серьёзная ситуация складывается в Крыму. Об этом 23 июня заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России.

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«Мы знаем, что в некоторых регионах Российской Федерации сохраняются сложные ситуации с паводками и с пожарами. Одна из них, из таких ситуаций, недавно имела место в Крыму. Я попросил группировку МЧС там усилить и подключиться другие силовые ведомства, в том числе Министерство обороны», — заявил Путин.