Ново-Огарево, Московская область, , 15:49 — REGNUM Другие государства не имеют никаких обязательств в отношении российских граждан в связи с вакцинацией. Об этом 23 июня заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России.

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«Во многих странах не отказываются от того, чтобы принимать наших граждан, которые могут приехать в эти государства на отдых и, не дай бог, заболеют. Но никаких обязательств у этих государств перед нами нет: они хотят берут на лечение, хотят — не берут, как я понимаю. И как будут лечить, мы тоже понятия не имеем, если сказать по-честному», — заявил Путин.