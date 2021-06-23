Ново-Огарево, Московская область, , 15:37 — REGNUM В настоящее время первым компонентом вакцины от коронавируса в России привились 20,7 млн человек. Об этом 23 июня заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством России.

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«По состоянию на сегодняшний день вакцинировано первым компонентом 20,7 млн человек, из них получили оба компонента 16,7 млн человек. На сегодняшний день лидерами по темпам вакцинации на 100 тыс. населения являются Сахалинская, Белгородская, Московская области, Чеченская республика, Ханты-Мансийский округ — Югра, Тюменская область, Москва. Меньше всего вакцинированных в Республике Дагестан, Владимирской, Ульяновской и Вологодской области», — заявила Голикова.«Доля вакцинированных в возрасте старше 60 лет в общей численности населения этой возрастной категории составляет 24,4%. Большее количество пожилых граждан привито в Чукотском автономном округе, Республике Тыве и Ненецком автономном округе, Белгородской и Тюменской области», — указала она.

Ниже всего темпы вакцинации почти во всех республиках Северного Кавказа

«Здесь, наверное, есть национальные особенности», — отметила Голикова.