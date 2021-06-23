Ново-Огарево, Московская область, , 15:31 — REGNUM В ряде регионов России наблюдается увеличение доли «индийского» штамма в циркуляции коронавируса. Об этом 23 июня заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством России.

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«В структуре выявленных изолятов на сегодня по стране в целом циркулирует британский штамм «Альфа» и индийский штамм, который получил название «Дельта». Но за последние недели наблюдается увеличение доли индийского штамма, а в отдельных регионах страны — его преобладание. В первую очередь, это город Москва, Нижегородская, Саратовская области. И мы наблюдаем тенденцию на увеличение циркулирования этого штамма на территории города Санкт-Петербург», — заявила Голикова.