Ново-Огарево, Московская область, , 15:22 — REGNUM Летом 2021 года многие регионы России резко ослабили контроль за масочным режимом и допустили проведение массовых мероприятий, что и повлекло рост заболеваемости коронавирусом. Об этом 23 июня заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством России.

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«По стране на 21 июня запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, оказание услуг общественного питания в ночное время был снят в 27 регионах страны. Собственно, эти 27 регионы страны и первыми продемонстрировали рост заболеваемости», — заявила Голикова.

За прошедшую неделю запрет вновь введён в Брянской, Вологодской областях и городе Москве, отметила она.