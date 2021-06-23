Ново-Огарево, Московская область, , 15:26 — REGNUM Наиболее низкие показатели тестирования коронавируса в России зафиксированы в Еврпейской АО, Мордовии и Курганской области. Об этом 23 июня заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством России.

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«Наиболее низкие показатели тестирования сегодня фиксируются в Еврейской автономной области, Республике Мордовия и Курганской области», — заявила Голикова.

Она отметила, что те регионы, где быстрее всего в летний период были сняты ограничения на мероприятия, в результате и больше всех пострадали от новой волны коронавируса.

По её словам, несвоевременные решения региональных властей стали одной из главных причин обострения эпидемической ситуации.