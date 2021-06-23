Ново-Огарево, Московская область, , 15:16 — REGNUM Правительство России организовало ряд мероприятий для восстановления ситуации в Крыму после паводка. Об этом 23 июня заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством России.

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«В условиях нестабильного качества питьевой воды с целью минимизации рисков распространения инфекционных заболеваний отработаны рекомендации по организации подвоза питьевой воды. И здесь нам очень помогает Министерство обороны. Выданы предписания водоканалам города Керчи и города Ялты по проведению ревизии водопроводных и канализационных сетей, проведению и промывке и дезинфекции введён режим повышенного хлорирования при выдаче воды населению», — заявила Голикова.

Среди других мер — приостановка функционирования детских учреждений в зоне подтопления и объектов торговли, закрытие пляжи с признаками разрушений, а также вакцинация части населения Крыма для нераспространения острых кишечных заболеваний и гепатита А.

В то же время меры по сокращению турпотока пока не требуются, уверена Голикова.

«Мы надеемся, что в те сроки, которые обозначены коллегами, ситуация будет исправлена, и нам не придётся принимать чрезвычайные меры по сокращению турпотока в Республику Крым», — указала она.