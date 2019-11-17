Амурская область, 28 сентября, 2004, 11:06 — ИА Регнум. 27 сентября из Хабаровска к верховьям реки Амур стартовала международная научная экспедиция. Ученые России, Китая и Японии получили возможность исследовательской и аналитической работы благодаря Правительству Хабаровского края, Российской Академии наук и WWF России.

С российской стороны ученый мир представляют директора крупнейших научных институтов из Хабаровска, Биробиджана, Благовещенска и Читы. Участвуют в экспедиции представители Амурского бассейнового водного управления МПР РФ, администраций регионов. Из Китая прибыли специалисты Института географии провинции Дзилинь и Лесной Академии провинции Хэйлудзян. Ученые из Японии занимаются изучением изменения климата. Тема экспедиции, касающаяся развития огромного бассейна реки Амур, его будущего, интересуют их в первую очередь.

Экспедиция осмотрит примыкающие к реке территории будущего трансграничного резервата Помпеевка - Тайпингоу, оценит степень загрязнения реки на разных участках, обсудит влияние ГЭС на гидрорежим Амура. Эти вопросы непосредственно касаются состояния популяций осетровых и лососевых в Амуре и его притоках. 2 недели совместной работы позволят выработать общие подходы к проблемам, наметить план действий и пути его реализации.

Как сообщили ИА REGNUM в Дальневосточном отделении WWF России, 4 октября в Благовещенске состоится рабочее совещание по итогам экспедиции для обсуждения наработанных предложений и подготовки рекомендаций на ноябрьское заседание Координационного Комитета по устойчивому развитию бассейна реки Амур.