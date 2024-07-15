Вашингтон, 15 июля, 2024, 12:55 — ИА Регнум. Секретная служба США виновна в проблемах с безопасностью на митинге в штате Пенсильвания, где совершили покушение на бывшего президента государства Дональда Трампа. Об этом заявил на странице в своей социальной сети X американский предприниматель Илон Маск.

TASS /EPA/TOLGA AKMEN / POOL Предприниматель Илон Маск

«Секретная служба виновата. И точка», — написал он.

Данная запись послужила ответом на публикации американских СМИ о том, что Секретная служба обвинила полицию штата в плохом обеспечении безопасности крыши, с которой стреляли в экс-президента.

Как передавало ИА Регнум, покушение на Трампа было совершено 13 июля на митинге в городе Батлере в штате Пенсильвания. Звуки стрельбы раздались в начале его выступления перед сторонниками. Пуля попала в верхнюю часть правого уха политика. Уточняется, что в результате инцидента погиб один человек, а ещё трое, в том числе и бывший президент, пострадали.

Также стало известно, что подозреваемым в стрельбе оказался 20-летний житель Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. Перед нападением он записал видео, в котором признался, что ненавидит республиканцев и их лидера Дональда Трампа.