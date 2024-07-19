Вашингтон, 19 июля, 2024, 03:50 — ИА Регнум. Бывший президент США Дональд Трамп встретился с главой Секретной службы Кимберли Читл, сотрудники которой охраняли политика на митинге в Пенсильвании. Об этом сообщил 18 июля телеканал ABC News.

ИА Регнум Покушение на Трампа

«Встреча состоялась во вторник, 16 июля, в отеле экс-президента в Милуоки», — добавили журналисты.

Детали беседы не раскрываются.

Как передавало ИА Регнум, покушение на Трампа было совершено 13 июля на предвыборном митинге в штате Пенсильвания. Во время мероприятия прозвучали несколько выстрелов, политик получил ранение в ухо. Один из участников митинга погиб, ещё два человека были ранены.

Нападавшего ликвидировали. Им оказался 20-летний житель Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. Секретная служба США заметила странное поведение мужчины за час до покушения. Стрелявший занимался в местном стрелковом клубе и работал помощником диетолога в больнице.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с Дональдом Трампом осудил покушение и пожелал ему скорейшего выздоровления. Также он назвал случившееся атакой на демократию. Эрдоган высоко оценил заявления Трампа после покушения, в которых тот призвал США к единству.