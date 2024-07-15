Вашингтон, 15 июля, 2024, 08:27 — ИА Регнум. Второе «подозрительное устройство» нашли в доме Томаса Мэтью Крукса, подозреваемого в покушении на экс-президента США Дональда Трампа. Об этом пишет газета The Washington Post, ссылаясь на ФБР.

Кадри из видео Томас Мэтью Крукс

«В доме предполагаемого стрелка Томаса Мэтью Крукса было найдено второе «подозрительное устройство», — говорится в публикации.

Ранее ФБР сообщило, что в автомобиле Крукса обнаружили предмет, похожий на взрывное устройство. Оба устройства после обезвреживания отправили в лабораторию.

В спецслужбе заявили, что мотив нападения на политика пока не установлен.

Как сообщало ИА Регнум, 20-летнего жителя Пенсильвании Крукса ликвидировали 13 июля при попытке застрелить Трампа в ходе предвыборного митинга. Мужчина успел сделать несколько выстрелов из винтовки в сторону сцены, одна из пуль задела ухо экс-президента. В результате стрельбы погиб начальник пожарной охраны Кори Комператоре, ещё два человека получили ранения.

Перед нападением Крукс записал видео, где заявил, что ненавидит республиканцев и Трампа. Мужчина состоял в стрелковом спортивном клубе города Клэртон.