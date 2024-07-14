Вашингтон, 14 июля, 2024, 20:46 — ИА Регнум. Бывший начальник пожарной охраны Кори Комператоре погиб при стрельбе на митинге экс-президента США Дональда Трампа в Пенсильвании. Об этом сообщил губернатор Пенсильвании Джош Шапиро.

Gene J. Puskar/AP/TASS

«Кори погиб как герой. Кори бросился на свою семью, чтобы защитить их», — привело его слова агентство Associated Press.

По словам Шапиро, о действиях Комператоре во время стрельбы ему рассказала вдова экс-начальника пожарной охраны.

Как отметило агентство, губернатор распорядился приспустить флаги в честь погибшего.

Как сообщало ИА Регнум, покушение на Трампа было совершено 13 июля на митинге в городе Батлере. Когда Трамп выступал перед своими сторонниками, раздались выстрелы. Пуля попала в верхнюю часть правого уха политика.

В результате стрельбы один из зрителей мероприятия погиб и ещё двое получили серьёзные ранения. В их числе ― племянник Ронни Джексона, члена палаты представителей Конгресса США от Техаса и экс-врача Трампа. Пуля попала ему в шею.

Подозреваемого в стрельбе ликвидировали, на месте происшествия нашли винтовку типа AR. ФБР установило личность подозреваемого в стрельбе. Им оказался 20-летний житель Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. Перед нападением он записал видео, где заявил, что ненавидит республиканцев и Трампа.