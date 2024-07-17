Штат Пенсильвания, США, 18 июля, 2024, 02:48 — ИА Регнум. Секретная служба США заметила странное поведение мужчины, который впоследствии стрелял в кандидата в президенты Дональда Трампа, за час до покушения. Подробности рассказал телеканалу NBC News сенатор от штата Вайоминг Джон Баррассо.

Matt Popovich Сотрудник Секретной службы США

«Его определили как подозрительного за час до стрельбы. У него был дальномер и рюкзак. Секретная служба потеряла его из виду. Никто не взял на себя ответственность», — пояснил Баррассо.

Стрелок был идентифицирован как 20-летний Томас Мэтью Крукс из Бетел-парка, Пенсильвания. Занимался в местном стрелковом клубе и работал помощником диетолога в больнице.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июля на митинге в Батлере в Трампа стреляли. Он получил ранение в ухо, потерял много крови, один из участников митинга погиб, ещё два человека получили ранения. Стрелявшего ликвидировали.

С 15 по 18 июля в городе Милуоки проходит национальный съезд Республиканской партии. В первый день Дональда Трампа официально выдвинули кандидатом в президенты США от республиканцев. При голосовании членов фракции бывший глава Белого дома получил одобрение от большинства однопартийцев. 18 июля ожидается его официальное согласие с выдвижением своей кандидатуры на пост главы государства от республиканцев.

Также в первый день работы съезда сенатора от штата Огайо Джея Ди Вэнса официально утвердили кандидатом на пост вице-президента США.