Секретная служба США заметила странности у стрелявшего за час до покушения
Секретная служба заметила странности у стрелявшего в Трампа за час до покушения
Штат Пенсильвания, США, 18 июля, 2024, 02:48 — ИА Регнум. Секретная служба США заметила странное поведение мужчины, который впоследствии стрелял в кандидата в президенты Дональда Трампа, за час до покушения. Подробности рассказал телеканалу NBC News сенатор от штата Вайоминг Джон Баррассо.
«Его определили как подозрительного за час до стрельбы. У него был дальномер и рюкзак. Секретная служба потеряла его из виду. Никто не взял на себя ответственность», — пояснил Баррассо.
Стрелок был идентифицирован как 20-летний Томас Мэтью Крукс из Бетел-парка, Пенсильвания. Занимался в местном стрелковом клубе и работал помощником диетолога в больнице.
Как сообщало ИА Регнум, 13 июля на митинге в Батлере в Трампа стреляли. Он получил ранение в ухо, потерял много крови, один из участников митинга погиб, ещё два человека получили ранения. Стрелявшего ликвидировали.
С 15 по 18 июля в городе Милуоки проходит национальный съезд Республиканской партии. В первый день Дональда Трампа официально выдвинули кандидатом в президенты США от республиканцев. При голосовании членов фракции бывший глава Белого дома получил одобрение от большинства однопартийцев. 18 июля ожидается его официальное согласие с выдвижением своей кандидатуры на пост главы государства от республиканцев.
Также в первый день работы съезда сенатора от штата Огайо Джея Ди Вэнса официально утвердили кандидатом на пост вице-президента США.