Якутск, 29 декабря, 2016, 12:05 — ИА Регнум. Кризисные явления в 2016 году Якутию обошли стороной: налоговые поступления в бюджет увеличились благодаря продаже экспортной продукции алмазодобывающими предприятиями. Это констатировал кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) Юрий Данилов, отметив при этом, что на населении тем не менее кризис отразился, хоть республика и показывает в очередной раз экономический рост по показателям ВРП и промышленной продукции.

Флаг Якутии

Ярко иллюстрируют это несоответствие (республика богата, а её народ — нет) вопросы, которые хотели бы задать президенту РФ Владимиру Путину депутаты и общественники Якутии, если бы у них была такая возможность. Член общественной палаты Якутска Александр Захаров-ЯКНК спросил бы у главы государства, почему Якутия, будучи одним самых богатых регионов, живет в таких ужасных условиях?

«Большая часть Якутии сидит на дровах, дизельных станциях, дающих электричество, и такое есть даже в 200 км от Якутска. Нет ни интернета, ни дорог», — отметил общественник. Аналогичный вопрос интересовал и депутата Гаврила Парахина: «Почему в регионе, где добывается газ, до сих пор топят углём, а туалеты у людей на улице?»

Руководитель общественной организации «Якутия — Наше мнение» Степан Петров спросил бы у Путина, кому принадлежат недра России — народу или олигархам? Он напомнил бы президенту, что в развитых странах стратегическими собственниками предприятий и основными получателями доходов от ресурсов стали в том числе местные жители, а в России — только несколько десятков человек.

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Однако глава Якутии Егор Борисов считает главной в республике другую проблему. В конце 2016 года он назвал самой острой проблемой региона безработицу. И действительно, по данным регионального органа федеральной службы государственной статистики, её уровень по сравнению с прошлым годом вырос на 26%, в компаниях республики идут массовые сокращения.

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Те, кто смог удержаться на работе, тоже высоких доходов не получают. По данным Сахастата, среднедушевые доходы якутян падают, в июле это снижение составляло 12,7%.

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О том, что население республики испытывает финансовые проблемы. Можно судить и на основании косвенных факторов. Так, плохо в регионе стало продаваться жильё.

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А сотрудники агентств недвижимости утверждают, что сейчас люди покупают квартиры по принципу чем лучше, тем дешевле, и приобретаются они, в основном, в ипотеку по субсидируемой государством процентной ставке.

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«Потребительская способность населения упала ниже плинтуса», — комментировала экономическую ситуацию в регионе заместитель председателя координационного совета по предпринимательству при главе Якутска Ирина Котенко. От таких тенденций, по её словам, страдает розничная торговля: в столице Якутии массово закрываются магазины шаговой доступности.

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Ещё один показательный момент — уровень кредитования в Якутии упал на 1,2%, республика названа регионом Дальнего Востока, жителям которого реже всего банки дают в долг. Уменьшение количества выданных жителям республики кредитов доцент кафедры финансов и банковского дела Финансово-экономического института Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) Афанасий Фёдоров объяснил, в том числе тем, что в последние годы у людей стала ниже средняя заработная плата и, соответственно, реальный доход. При этом большим спросом у жителей республики пользуются микрозаймы под грабительские проценты, подчеркнул эксперт.

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Не всё в порядке с зарплатами было в этом году и у бюджетников Якутии. Выплаты за работу педагогов за январь-сентябрь 2016 года упали почти на 5,5%.

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Снижение в 2017 году будет ещё существеннее, опасались учителя одной из школ Якутска, а в посёлке Тикси Булунского района эта тема даже стала поводом для скандала. Там педагогам школы на небольшое количество учеников в следующем году вообще собираются платить 1234−3660 рублей.

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Жалобы от врачей на низкие зарплаты просочились в СМИ из Усть-майской и Нерюнгринской центральных районных больниц. В первом случае медработники сообщали об отмене в этом году повышающего коэффициента и в итоге снижении зарплат на сумму порядка 15 тысяч рублей в месяц.

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Врачи из Нерюнгринского района сообщали, что получают за свой труд меньше минимального размера оплаты труда (в Якутии — 15,4 тысячи рублей). Медработники выходили на пикет и писали на плакатах, что оклад врача составляет 4 550 рублей, медсестры — 3 005 рублей, санитарки — 2 688 рублей Читайте также: Медработники из Якутии: «Мы доведены до отчаяния постыдно низкой зарплатой»

Почувствовать на себе кризис в конце 2016 года пришлось также ветеранам и инвалидам. Выплаты им социальных пособий и доплат (ЕДВ) были приостановлены в декабре в связи с отсутствием финансирования со стороны министерства труда и социального развития республики.

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На этом фоне удивляла своими тратами алмазодобывающая и бюджетоформирующая компания «АЛРОСА», корпоратив которой обошёлся 18 млн рублей.

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На дорогие подарки сотрудникам в честь рождения детей, куда входило всё необходимое, от молокоотсоса до набора итальянских термометров на жидких кристаллах, компания не пожалела 4 млн рублей.

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С другой стороны, стабильное финансовое положение «АЛРОСА» — это деньги в бюджет республики, большая часть которого формируется за счёт налогов компании. И здесь алмазодобытчики не подвели, с доходами в казне в региона было всё в порядке. По дыннм аналитиков, Якутия лучше всех в стране переживала кризис и бурно развивалась, особенно в отрасли промышленности.

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Однако денег на расходы республике всё равно не хватает. Так, формирование бюджета региона на 2017 год не прошло без возмущения со стороны депутатов, некоторые из которых получили в ответ «нет!» на просьбы предусмотреть средства на те или иные нужды.

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В бюджете не хватило денег на ряд необходимых расходов, но потом стало известно, что в результате распределения средств на выравнивание бюджетной обеспеченности Якутия получит больше всех денег среди регионов РФ — 3,7 млрд рублей.

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Однако перед тем, как появилась эта информация, в регионе разразился скандал из-за намерения правительства передать в частные руки 10% акций компании «АЛРОСА-Нюрба», чтобы поддержать ГУП ЖКХ и авиакомпанию «Якутия», первое из которых, кстати, испытывает серьёзны финансовые трудности.

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Депутаты и глава муниципалитета Борис Попов были против, а потому рассмотрение этого вопроса просто сняли с повестки регионального парламента, предоставив право принимать решение главе республики Егору Борисову.

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Причина недовольства депутатов грядущей продажей заключается в том, что от «АЛРОСА-Нюрба» бюджет получал порядка 1,4 млрд рублей доходов ежегодно. Решение по этому вопросу пока не принято, но глава Нюрбинского района 27 декабря уже был задержан, как предполагается, из-за того, что поднял волну возмущения против продажи этих акций. Официальной причиной задержания называются подозрения в превышении должностных полномочий.

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Недоволен бюджетом республики-2017 и Якутск. Город не получил денег по инвестпрограмме на школы, которые ему так нужны (в одном классе учится иногда по 40 человек). Глава региона порекомендовал столице республики выкупать здания учреждений по образованию на деньги из городского бюджета, но это вряд ли будет возможно: казна Якутска и так сформирована с максимально допустимым дефицитом.

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В бюджете Якутии дефицит хоть и остаётся некритичным, зато уровень госдолга зашкаливает, постепенно приближаясь к максимально допустимой сумме.

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Как гасить долги, пока непонятно, но известно, что руководство Якутии намерено расширять налоговую базу, создавая в регионе новые предприятия и производства.

В частности в республике сейчас создаётся новая территория опережающего развития «Южная Якутия», где будут реализованы промышленные проекты.

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Продолжается в регионе работа и в рамках ТОР «Кангалассы».

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В планах республики также активное сотрудничество с японскими инвесторами.

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