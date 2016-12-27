Вторник, 27 Декабря 2016 года
11:16:50 МСК

Задержан глава района Якутии, не поддержавший продажу акций «АЛРОСА-Нюрба»

Общество
Ему инкриминируют превышение должностных полномочий

Якутск, 27 Декабря 2016, 09:24 — REGNUM  В отношении главы Нюрбинского района Якутии Бориса Попова возбуждено уголовное дело. Выступивший против приватизации 10%-ного пакета акций компании «АЛРОСА-Нюрба», чиновник был задержан сегодня, 27 декабря, на рабочем месте. Он обвиняется в превышении полномочий при строительстве сельской школы, проявившемся в завозе материалов до оговоренного контрактом срока, сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в администрации муниципалитета.

Читайте также: В Якутии препятствуют открытому обсуждению продажи акций «Нюрба-АЛРОСА»

Истинной причиной задержания главы Нюрбинского района называется его нежелание продавать госпакет акций компании «АЛРОСА-Нюрба». Он выступил против инициативы правительства республики использовать их в качестве залога под кредиты для авиакомпании «Якутия» и ГУП «ЖКХ», посчитав это равносильным их прямой приватизации. Рыночная стоимость этих акций оценивается в 15,4 млрд рублей, а по бумагам — всего в 2 миллиона, при том что бюджет республики ежегодно получает от них порядка 1,4 млрд рублей доходов.

На заседании бюджетного комитета регионального парламента Борис Попов призывал депутатов не голосовать за передачу в залог акций «АЛРОСА-Нюрба» и просил перед приватизацией провести референдум среди жителей района.

Как сообщало ИА REGNUM, многие депутаты его поддержали, и тема вызвала такую бурю негодования, что поправка в бюджет, добавляющая госпакет акций в список источников дохода, была снята с рассмотрения Госсобрания. Теперь решение по этому вопросу будет принимать глава республики Егор Борисов. Он, в свою очередь, дал понять на итоговой пресс-конференции, что поддерживает продажу этих акций, объяснив это тем, что они в любой момент могут перестать быть ликвидным активом по ряду причин.

Читайте также: «Опять на те же грабли»: депутаты Якутии против приватизации «Нюрба-АЛРОСА»

Читайте развитие сюжета: Следком: Глава муниципалитета Якутии задержан за «потерю» 20 млн рублей

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Расследования деятельности глав регионов
Главное сегодня
NB!
27.12.16
Астрахань превратилась в свалку: горожане хотят отправить мэра в отставку
АстраханьРоссия Сбор, вывоз, хранение и переработка бытового мусора Общество
NB!
27.12.16
Радио REGNUM: первый выпуск за 27 декабря
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
27.12.16
«Куба хранит теплые воспоминания об Ансамбле имени Александрова»
ГаванаКуба Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
27.12.16
Максим ИсаевWiB: ВМФ США может построить еще один авианосец
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
27.12.16
На Украине освобожден гражданин РФ — СКР
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
27.12.16
Вопрос Путину помог? Свердловской деревне обещают дорогу во внешний мир
ЕкатеринбургРоссия Развитие автотранспортной инфраструктуры Общество
NB!
27.12.16
Максим ИсаевТрампу нужно по-новому решать проблему с КНДР. И срочно — National Interest
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
27.12.16
Новый год первые лица России встретят дома
МоскваРоссия Новый год Политика
NB!
27.12.16
«Рубль настроен на обновление годового максимума»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
27.12.16
Скандал в Южной Корее: правящая партия «Сэнури» раскололась
СеулЮжная Корея Скандал вокруг президента Южной Кореи Политика
NB!
27.12.16
Один из «черных ящиков» Ту-154 найден — СМИ
СочиКраснодарский крайРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
27.12.16
Свидетель сравнил Ту-154 с «мотоциклом на заднем колесе»
МоскваРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
27.12.16
В США — день массовых драк в торговых центрах
ХартфордСША Массовые драки Общество
NB!
27.12.16
Падение и контрнаступление: что было с рублём в 2016 году
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
27.12.16
Барак Обама «ни при чем» — у него отпуск на Гавайях
ГонолулуСША Выборы в США Политика
NB!
27.12.16
Обама обещал освободить Мосул к концу года. Не получилось
МосулИрак Освобождение Мосула Политика
NB!
27.12.16
СМИ: Киссинджер — «главный посредник» в переговорах Трампа с Москвой
Нью-ЙоркСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
27.12.16
Инга СлажинскайтеЛенинградская область в 2016-м: мажорный тон на кризисном фоне
Санкт-ПетербургЛенинградская областьРоссия Итоги 2016 года Политика
NB!
27.12.16
«Хуже, чем капо!» — посол Трампа в Израиле считает Обаму антисемитом
Нью-ЙоркСША Ближневосточное урегулирование Политика
NB!
27.12.16
СМИ: Повреждения Ту-154 свидетельствуют о попытке посадить самолёт на воду
МоскваРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Общество
NB!
26.12.16
Сергей ГуркинИстерика в Киеве: Савченко, оказывается, агент Путина
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
26.12.16
Евгений ОсиповНе стоит рассчитывать на то, что латвийские русские остановят НАТО
ЛиепаяЛатвия Обострение отношений России и НАТО Политика
ещё главное