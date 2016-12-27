Задержан глава района Якутии, не поддержавший продажу акций «АЛРОСА-Нюрба»

Якутск, , 09:24 — REGNUM В отношении главы Нюрбинского района Якутии Бориса Попова возбуждено уголовное дело. Выступивший против приватизации 10%-ного пакета акций компании «АЛРОСА-Нюрба», чиновник был задержан сегодня, 27 декабря, на рабочем месте. Он обвиняется в превышении полномочий при строительстве сельской школы, проявившемся в завозе материалов до оговоренного контрактом срока, сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в администрации муниципалитета.

Читайте также: В Якутии препятствуют открытому обсуждению продажи акций «Нюрба-АЛРОСА»

Истинной причиной задержания главы Нюрбинского района называется его нежелание продавать госпакет акций компании «АЛРОСА-Нюрба». Он выступил против инициативы правительства республики использовать их в качестве залога под кредиты для авиакомпании «Якутия» и ГУП «ЖКХ», посчитав это равносильным их прямой приватизации. Рыночная стоимость этих акций оценивается в 15,4 млрд рублей, а по бумагам — всего в 2 миллиона, при том что бюджет республики ежегодно получает от них порядка 1,4 млрд рублей доходов.

На заседании бюджетного комитета регионального парламента Борис Попов призывал депутатов не голосовать за передачу в залог акций «АЛРОСА-Нюрба» и просил перед приватизацией провести референдум среди жителей района.

Как сообщало ИА REGNUM, многие депутаты его поддержали, и тема вызвала такую бурю негодования, что поправка в бюджет, добавляющая госпакет акций в список источников дохода, была снята с рассмотрения Госсобрания. Теперь решение по этому вопросу будет принимать глава республики Егор Борисов. Он, в свою очередь, дал понять на итоговой пресс-конференции, что поддерживает продажу этих акций, объяснив это тем, что они в любой момент могут перестать быть ликвидным активом по ряду причин.

Читайте также: «Опять на те же грабли»: депутаты Якутии против приватизации «Нюрба-АЛРОСА»

Читайте развитие сюжета: Следком: Глава муниципалитета Якутии задержан за «потерю» 20 млн рублей