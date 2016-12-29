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Уровень безработицы в Якутии за 2016 год вырос на 26%

Экономика
Данные Сахастата

Якутск, 29 Декабря 2016, 06:14 — REGNUM  Уровень реальной безработицы в Якутии по данным на конец ноября 2016 года составил 7,1%, регистрируемой — 2,6%. Из 34,7 тысяч жителей республики, находившихся в поиске работы, на учёт в службы занятости встали 11,5 тысяч, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном органе федеральной службы государственной статистики. Выше средних значений уровень безработицы в сельской местности и среди женщин.

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По информации с Сахастата, если сравнивать ноябрь-2016 с аналогичным месяцем прошлого года, то рост уровня безработицы в республике составил 26%. По сравнению с октябрём, количество нетрудоустроенных жителей Якутии увеличилось на 5,3%.

К концу года якутян, озадаченных поиском работы, должно стать ещё больше. Как сообщали в министерстве труда и социального развития республики, в последнюю неделю ноября компании планировали сократить 7 335 человек. Вынужденное высвобождение сотрудников запланировано в отраслях «государственное управление и обеспечение военной безопасности, обязательное социальное обеспечение», «образование», «добыча полезных ископаемых», «операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг», «транспорт и связь», «финансовая деятельность», «здравоохранение и предоставление социальных услуг». В целом, темпы увольнения работников по сравнению с прошлым годом повысились на 6,3%.

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Как сообщало ИА REGNUM, глава Якутии Егор Борисов в своём послании к депутатам регионального парламента назвал безработицу самой острой проблемой республики. По его мнению, актуальность этого вопроса для якутян является прямым отголоском нестабильности в экономике, которая «отражается на всех категориях населения, особенно больно бьёт по молодёжи и людям старшего возраста».

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Безработица
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