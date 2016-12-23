Якутяне — Путину: Почему в богатой республике царит крайняя нищета?

Регион волнуют вопросы о школах, невыполненных обещаниях, недрах, тарифах на газ и электричество, мостовом переходе через реку Лена и онкоцентре

Якутск, , 09:59 — REGNUM У якутян к президенту РФ Владимиру Путину накопилось много вопросов, и все они связаны с самым главным: почему уровень жизни жителей богатой республики оставляет желать лучшего? Корреспондент ИА REGNUM поинтересовался, о чём хотели бы спросить главу государства депутаты, общественники и эксперты из Якутии.

Политолог и журналист Виталий Обедин хотел бы поинтересоваться у Владимира Путина, почему он не следит за исполнением своих поручений.

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«Железную дорогу до Якутска он обещал Якутии — вместе с мостом! — в 2006 году. Сегодня 2016 заканчивается. Дорога кое-как дошла до Бестяха, и до сих пор не сдана в эксплуатацию. Десять лет! За это время закончился один его срок, успел побыть президентом Медведев, он снова переизбрался, а воз и ныне…» — констатировал эксперт.

Изначально планировалось строить железнодорожный мост, напоминает он, но теперь речь идёт уже только об автомобильном, «но и его никто пока строить не собирается». Аналогичная ситуация, по словам политолога, и с онкоцентром. Поручение президентом было дано ещё в 2014 году.

«Даже отправлял сюда министра здравоохранения и главу Общественной палаты Бречалова. Министр так и не доехал, обещания ее зама включить онкоцентр в федеральную программу на 2016 году не сдержано. Сегодня мы знаем, что онкоцентра не будет также в программах 2017 и 2018 годов. Онкобольные, увы, ждать не могут…»

Третий не сбывшийся момент — ликвидация перекрёстного субсидирования, из-за которого в Якутии очень высокие тарифы на электричество.

«Владимир Владимирович обещал в 2012 году, в 2013 году повторил это обещание. Через неполную неделю уже 2017 год. Все чего достигли — это начали танцевать вокруг выравнивания тарифов для крупных промышленных предприятий (в основном недродобытчиков: «Сургутнефтегаз», «Роснефть», «Транснефть»). Люди пусть ждут, на первом месте интересы корпораций… Может, стоит менее щедро раздавать обещания и более тщательно следить за их исполнением? А то неудобно как-то», — подытожил Виталий Обедин.

У члена общественной палаты Якутска Александра Захарова — ЯНКН есть вопрос к президенту о тарифах на газ.

«Население возмущено. Все затраты возложены на рядовых граждан. У нас 8 месяцев зимы. Прошу Вас принять решение, субсидировать тариф на газ за счет экспортной доли Газпрома. Это будет справедливо. Мы не должны в одиночку бороться с минус 60 градусами зимы в течение 8 месяцев», — хотел бы донести до Владимира Путина общественник.

Кроме того, его интересует, как он относится к тому, что в России стремительно идёт расслоение общества на чужих и своих, патриотов и Пятую колонну. «Всё это идет с подачи государственных структур. Когда это прекратиться?»

Общественник также задал бы главе государства вопрос, почему Якутия, будучи одним самых богатых регионов, живет в таких ужасных условиях?

«Большая часть Якутии сидит на дровах, дизельных станциях, дающих электричество, и такое есть даже в 200 км от Якутска. Нет ни интернета, ни дорог», — отметил Александр Захаров — ЯКНК. Аналогичный вопрос задал бы главе государства и депутат Гаврил Парахин, пояснив, что в регионе, где добывается газ, до сих пор топят углём, а туалеты у людей на улице.

Он также пожаловался бы президенту на то, что в нарушение его указов в Якутске пока не только и речи не идёт о ликвидации второй смены в школах, но дети продолжают учиться по 40 человек в классе, и на решение этой наболевшей проблемы городу не дадут денег из регионального бюджета в 2017 году. «Всё заморожено до 2018−20 19 гг. Почему?» — пояснил депутат.

Он объясняет, что в Якутск активно приезжают люди из сёл, «город надулся до безобразия, он не разрастается, но набухает». По информации парламентария, только в 2016 году в столицу Якутии переехали из районов 1 560 школьников, и ни одной школы не построили. Возводят здания учреждений образования на 300−305 учеников, а потребность имеется в школах на 1 000 мест, считает Гаврил Парахин. Парламентарий подчёркивает, что большое количество учеников в классах негативно отражается на качестве обучения: медалистов становится меньше, а родителям приходится нанимать репетиторов.

Руководитель общественной организации «Якутия — Наше мнение» Степан Петров спросил бы у Путина, кому принадлежат недра России — народу или олигархам? Он напомнил бы президенту, что в развитых странах стратегическими собственниками предприятий и основными получателями доходов от ресурсов стали в том числе местные жители, а в России — только несколько десятков человек.

У общественника возник и ряд сопутствующих вопросов президенту: «Каким образом передача активов Тимченко, Керимову, Магомедову, братьям Ковальчукам и Ротенбергам, Шамалову и другим олигархам способствует реализации цели обеспечения достойной жизни гражданам страны? Почему природные ресурсы лишь формально являются достоянием всего населения России, а реально доходы от их эксплуатации получают только чиновники и олигархи? Каким образом может быть реализовано конституционное право каждого гражданина на достойную жизнь?»

Степан Петров напомнил о возникшей недавно в Якутии ситуации с установлением налоговых льгот для «Роснефти», в результате которых Якутия лишится свыше пяти миллиардов рублей.

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«Считаю неприемлемым формирование выпадающих доходов в таком объеме при бюджете республики в 157 миллиардов рублей и уровне госдолга в 46 миллиардов рублей. Это недопустимо в республике, где доминирует сильная социальная дифференциация, и царит крайняя нищета большинства населения в результате коррупционной деятельности руководства республики. Поэтому предлагаю главе страны оказать влияние на руководителя стратегической нефтяной компании с государственным участием Сечина проявить государственный подход в работе и отказаться от налоговых льгот на территории Якутии», — пояснил общественник.

Как сообщало ИА REGNUM, большую пресс-конференцию Владимир Путин проведёт сегодня, 23 декабря. Мероприятие начнется в полдень по московскому времени и будет транслироваться в прямом эфире по федеральным телеканалам.