Российские войска выполнили все задачи, поставленные командованием в 2023 году. С таким заявлением выступил министр обороны Сергей Шойгу, подводя итоги года на селекторном совещании.

Иван Шилов ИА Регнум

По сути, наиболее сложных задач было две, полагают собеседники ИА Регнум.

Первая решалась в Донбассе. Речь шла о том, чтобы сдвинуть линию фронта на соледарско-артёмовском и донецком направлениях в ДНР, где в отличие, например, от мариупольского направления с начала СВО не наблюдалось значительных подвижек.

С самого старта спецоперации отмечалось, что именно в оккупированной части ДНР, на севере и северо-западе республики, противник сосредоточил наиболее многочисленную и хорошо укрепившуюся группировку.

Собственно, в районе Донецка линия соприкосновения, установившаяся после кампании 2014–2015 годов, не двигалась, пролегая фактически по окраинам столицы ДНР.

Второй главной задачей войск, участвующих в СВО, стало отражение разрекламированного украинского контрнаступления на юге, а также нанесение ответного удара.

Накануне «весеннего контрнаступа» (который в Киеве позже переименовывали в весенне-летний и просто летний) ВСУ получили несколько партий западных вооружений, включая танки, лёгкую бронетехнику, ствольную и самоходную артиллерию, а также современные боеприпасы.

По оценкам специалистов, речь идёт о сотнях танков, тысячах единиц колёсной и гусеничной бронетехники. Но до этого произошло падение одной из «неприступных крепостей» Донбасса.

Артёмовск — больше не «фортеця». Дорога на Славянск

Первым успехом российских войск в 2023 году можно считать последовательное освобождение двух городов на северо-востоке ДНР. Сначала в середине января был взят Соледар. К последним числам мая после многомесячных боёв силами штурмовых подразделений, ЧВК «Вагнер» был освобождён Артёмовск. Когда пропаганда противника называла Артёмовск «фортецей (крепостью) Бахмут», это было, увы, не безосновательно.

На этом направлении ВСУ создали глубокоэшелонированную оборону, основанную на сети подземных солевых шахт и штолен.

Основная тяжесть боёв пришлась на зимне-весенний период, когда противник умело использовал погодные условия, не позволяющие маскировать артиллерию и бронетехнику в «зелёнке».

Но освобождение города Соледара в результате неожиданного наступления позволило охватить группировку ВСУ в Артёмовске с севера, отметил собеседник ИА Регнум, участвовавший в боевых действиях на этом участке фронта.

«После Соледара вопрос Артёмовска был на самом деле решён, но ВСУ цеплялись за город, как могли, выбрали положить больше людей, но медийно не опозориться. В итоге и людей потеряли, и опозорились», — отметил источник издания.

Освобождение Артёмовска открыло перед российскими войсками возможность для дальнейшего наступления по направлению на Славянск — Краматорск — крупнейшую агломерацию на западе Донбасса, освобождение которой позволит полностью выбить ВСУ с территории Донецкой Народной Республики.

Битва у Работино: «Упёрлись лбами в железобетон»

План украинского командования предусматривал прорыв к Крыму со стороны Мелитополя с целью перерезать сухопутный маршрут снабжения войск на полуострове.

Для этой цели на запорожском участке фронта было сосредоточено несколько десятков соединений ВСУ, часть из которых прошла подготовку на полигонах стран НАТО. Но в конечном итоге наступление было сорвано.

Впрочем, в 2023 году произошёл и ряд событий, которые нельзя назвать благоприятными для российских войск, отметил в комментарии ИА Регнум военный эксперт Олег Желтоножко.

Специалист подчеркнул, что успешное отражение украинского контрнаступления действительно стало главным событием года и успехом российских войск.

«Один из главных итогов «контрнаступа» состоит в том, что с той стороны уже не звучит победных реляций. Упёрлись лбами в железобетон и поняли, что дальше продвинуться не удастся», — указал эксперт.

Но с другой стороны, потенциал противника далеко не исчерпан. В первую очередь из-за действий коллективного Запада. Запад последовательно пересёк множество «красных линий» в плане поставок вооружений, которые сам себе рисовал. Поэтому сейчас для них идёт речь о «победе над Россией любой ценой», исключая вступление собственных армий, отмечает эксперт.

Той самой «железобетонной стеной», в которую упёрлись ВСУ, стал участок фронта, где украинским войскам удалось добиться минимального продвижения между сёлами Малая Токмачка и Работино.

Этот район радиусом в шесть километров превратился в настоящее «кладбище» натовской бронетехники, отмечают пользователи портала Lostarmour. На основании систематического изучения кадров из открытых источников они насчитали по меньшей мере 120 единиц уничтоженной бронетехники ВСУ.

Особый вклад в разгром противника внесли сапёрные подразделения, которые создали сплошные минные поля и остановили танки противника, а также операторы дронов, которые методично добивали вражеские бронемашины одну за другой.

Понеся столь тяжёлые потери, наступающие соединения ВСУ были вынуждены остановиться в образовавшемся «огневом мешке», где их позиции простреливаются сразу с нескольких направлений. На этом успехи противника закончились.

Ещё одно «кладбище» появилось на том же запорожском участке фронта, в районе населённых пунктов Старомайорское и Урожайное, где крайне неудачно выступили соединения морской пехоты противника.

Сафари на «Леопардов» и не только

По данным экспертов, в ходе неудачного наступления ВСУ потеряли как минимум 17 танков Leopard 2 из сотни c лишним машин, поставленных по линии НАТО.

В полях Украины остались 13 бронетранспортёров Stryker производства США, 42 БМП M2 Bradley, свыше ста БМП M113 различных модификаций.

Также были уничтожены по меньшей мере 48 гаубиц М777, 26 самоходных артиллерийских установок M109 Paladin американского производства и 25 САУ Crab производства Польши.

И это только верхушка айсберга.

На деле потери ВСУ могут оказаться существенно выше, поскольку в такую статистику заносят только случаи, попавшие на фото или видео.

По информации Минобороны России, с начала контрнаступления ВСУ потеряли свыше 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц техники.

Но это не значит, что Запад в 2024 году решительно откажется от поддержки Киева и новых поставок вооружений.

«По поставкам оружия уже множество ограничений преодолено. Это скорее отрицательный фактор. Но, с другой стороны, Россия ко всем этим неприятным сюрпризам оказалась готова», — отмечает Олег Желтоножко.

Фронт отодвигается от Донецка

Осенью, когда «наступ» на запорожском направлении очевидно выдохся, начались ожесточённые бои в донецкой агломерации — фактически в пригородах столицы ДНР, где противником был создан один из самых мощных оборонительных районов.

Итогом наступления стало полное освобождение города Марьинка западнее Донецка и взятие ряда позиций противника в районе Авдеевки, расположенной севернее столицы ДНР. Как ранее отмечало ИА Регнум, взятие Марьинки открывает перед российскими войсками широкие перспективы.

Анна Рыжкова ИА Регнум Освобождение Марьинки. 26.12.2023

Однако далеко не факт, что противник будет наблюдать за действиями российских войск сложа руки.

«Потенциал Украины был исчерпан ещё год назад. Сейчас имеем дело с общим потенциалом даже не НАТО, а фактически уже всего Запада. Здесь задействованы все возможные союзники США. Говорить о том, что потенциал противника исчерпан — оптимистично. Резервы у противника есть. А дополнительная мобилизация была бы невозможна без помощи извне», — отмечает Олег Желтоножко.

Авиация «прирастает» FPV-дронами

Исключительную эффективность и на южном, и на донбасском направлениях показала российская авиация. Уже стали практически рутинными ситуации, когда поражаются воздушные цели противника не непосредственно на линии фронта, а за линией фронта.

Для эффективного обнаружения и уничтожения украинских ракет или дронов работает связка самолётов дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) с привязкой к истребительной авиации и (или) к батареям ПВО. Особая роль отводится самолётам с гиперзвуковым комплексом «Кинжал».

«Любой подъём МиГ-31 вызывает панику у противника, объявляется воздушная тревога. Сам факт появления у нас таких вооружений и готовность их использования уже обращается в конкретную материальную пользу», — подчёркивает Олег Желтоножко.

Эксперт также отметил, что российская военная промышленность показала высокие результаты, снабдив войска передовыми образцами вооружений. В первую очередь — беспилотниками, особенно FPV-дронами.

Эффективность этих вооружений такова, что массовое применение дронов зачастую позволяет решать не просто тактические, но и оперативные задачи на отдельных участках фронта.

Роль танков придётся переосмыслить

Но не только авиация, но и другие виды вооружений, которые были задействованы российской армией, оправдали своё назначение. В 2023 году появились определённые перспективы для доработок бронетехники, которые несомненно будут реализованы в будущем, полагают эксперты.

Но неудачное наступление ВСУ показало уязвимость всех типов бронетехники. И возможно, переосмыслению подвергнется сама концепция применения бронемашин на поле боя.

«Нужно понять, что броня сейчас — это расходный материал, почти как боеприпасы. Нужно будет повышать защищённость, массовость применения. Танки становятся целью, а не силой. Поэтому нужны новые средства борьбы со средствами борьбы против танков, ведь картина применения бронетехники стала совершенно другой», — отмечает Олег Желтоножко.

Именно уничтожение подготовленных бронетанковых соединений противника позволило российским войскам перейти к наступательным действиям во второй половине 2023 года, отмечают эксперты.

«Наступательный потенциал противника выбит»

Комментируя планы на будущий год, главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинской армии в ближайшее время потребуется большое количество новобранцев.

При этом Залужный добавил, что «2024 год будет не похож на предыдущий».

Можно предполагать, что именно имел в виду главком армии противника. Но наиболее вероятно, что украинским войскам придётся отказаться от наступательных планов и приготовиться засесть в глухую оборону.

Эксперты предрекают, что при сохранении поддержки Киева со стороны Запада ВСУ будут способны держать оборону ещё длительное время. И ждать в 2024 году молниеносной победы пока не приходится.

Однако по итогам 2023 года противник постепенно начал терять инициативу, а значит, в дальнейшем ему придётся всё больше отступать и реагировать на угрозы, а не создавать их.

«В целом итоги кампании для нас можно считать успешными. Наступательный потенциал противника был выбит по большей части. Что позволило к концу года уже нам переходить в контрнаступление», — констатирует Олег Желтоножко.

Судя по планам мобилизации, которые озвучил Владимир Зеленский, конкретно сейчас обученных резервов у ВСУ нет, они истощены, подчёркивает эксперт. «Потом резервы могут появиться, но здесь и сейчас можно говорить, что противник потерпел ряд поражений, от которых может оправиться, но на это нужно время», — резюмирует собеседник ИА Регнум.