«Законной целью» для ответного удара России могут стать иностранные искусственные спутники Земли двойного назначения — формально гражданские аппараты, которые используются Западом в вооружённых конфликтах.

Иван Шилов ИА Регнум

Об этом заявил 16 октября директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.

Ещё в апреле прошлого года в США признали факт полномасштабного обеспечения ВСУ сведениями американской космической разведки. Сотрудничество было налажено ещё до начала российской спецоперации.

Космические аппараты — это по умолчанию продукция двойного назначения. «С одной стороны, спутник может раздавать интернет, с другой — военные могут получать сводку о местах положения противника. Есть технология перепрограммирования, перенаправления на разные орбиты и многое другое», — пояснила ИА Регнум глава консорциума «Космические технологии» Юлия Архипова.

Примеров «конструктивного взаимодействия» американских космических «сателлитов» и ВСУ накопилось достаточно. К примеру, в июне прошлого года коммерческий спутник Worldview-1 компании Maxar Technologies снимал Новошахтинский НПЗ. Через три дня предприятие — крупнейший поставщик нефтепродуктов на юге России — атаковали украинские беспилотники.

Чуть позже, в начале июля, появилась информация, что коммерческий спутник GeoEye-1 той же компании мог осуществлять съёмку Белгорода за три дня до удара ВСУ по городу.

Более свежий пример: в сентябре спутники той же Maxar Technologies дважды вели съемку Севастополя. 19 сентября город снимал аппарат WorldView-3, 20 сентября — WorldView-2. «На момент запуска спутники имели самое высокое пространственное разрешение среди всех коммерческих аппаратов, позволяя получать высокодетальные снимки», — заверяла компания.

22 сентября ВСУ нанесли удар по Севастополю. Средства ПВО сбили пять ракет, было повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, один военнослужащий пропал без вести.

Наконец, упомянем широкое использование — до самого недавнего времени — спутниковой системы Starlink в интересах ВСУ. Да, Илон Маск сделал несколько «миролюбивых» заявлений в ответ на обвинения в «измене» — в преднамеренном отключении сети «Старлинка» близ Крыма, что затруднило украинские атаки. Но тем не менее 13 сентября тот же Маск сообщил о готовности передать Пентагону полный контроль над частью сетей Starlink, которую могут задействовать в конфликте на Украине.

Casus belli ограниченного действия

Без поддержки спутниковой связи GPS американское высокоточное оружие, которое применяется ВСУ против российских войск, работать не сможет, сказал ИА Регнум директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин. Для примера, «умные бомбы» JDAM наводятся при помощи спутниковой GPS.

То же касается и ракетных систем залпового огня HIMARS. На то, что наведение ракет «Хаймарсов» на цель «осуществляется с помощью американских военных спутников, а военнослужащие США на земле осуществляют координацию спутниковой и развединформации», российский постпред в ООН Василий Небензя обращал внимание всего мира ещё в декабре 2022-го.

Российский МИД и раньше, летом прошлого года указывал, что «США в рамках военной помощи предоставляют Украине… данные не только военных, но и гражданских, и частных спутников».

Соединённые Штаты открыто игнорируют положения Договора о космосе 1967 года, подчеркнул сейчас директор департамента МИД по вопросам нераспространения Владимир Ермаков.

Но одно дело констатация факта и другое — указание на американские и другие западные «сателлиты» как на законные цели для российского оружия.

Атака в космической сфере вполне может стать casus belli, то есть поводом для объявления войны, сказал ИА Регнум эксперт по вооружениям и военной технике, основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев. И даже при отсутствии прямых улик, указывающих на факт «русской атаки», это не снимет угрозу ответных действий США.

О том, что Соединённые Штаты уже фактически «ведут войну» против России, в том числе снабжая ВСУ данными со спутников, месяц назад заявил глава МИД Сергей Лавров.

«Прокси-войну» Запад ведет по нарастающей, и дальнейшее развитие событий может сделать неизбежным боевые действия на околоземной орбите, отмечает Юлия Архипова. Наличие ядерного оружия у обеих сторон — при всех «казусах белли» — по-прежнему страхует от фронтального столкновения России и США. Но вот точечные ликвидации собственно российских или американских спутников вполне возможны.

«Буревестник» расправляет крылья

«Технологии уже сегодня позволяют выявлять именно тот спутник, который может быть использован в военных целях», — отмечает Архипова. «Технически возможно сбить любой искусственный спутник Земли, — соглашается Корнев. — Это задача, решённая в начале 1960-х».

Тем более, что принятые ранее декларации, которые до сих регулировали использование космоса, включая околоземную орбиту, в наши дни в реальности не работают, добавляет Архипова.

Ранее ИА Регнум подробно сообщало, что в США разрабатываются современные вооружения, предназначенные для уничтожения российских и китайских спутников.

Россия также теоретически располагает возможностью минимизировать американскую спутниковую угрозу. Правда, как полагает Корнев, масштабное «устранение угрозы» — довольно затратный проект.

«Чтобы полностью нарушить систему навигации GPS, нам придётся ещё один оборонный бюджет потратить на противоспутниковую программу», — считает эксперт.

Корнев, вместе с тем, напомнил о перспективной программе по разработке наземной противоспутниковой системы «Нудоль». «Речь идёт о ракете, стартующей с наземной пусковой установки», — объяснил военный аналитик.

«Есть нашумевшая программа «Буревестник», о деталях которой на самом деле известно очень мало, поскольку работы по ней строго засекречены. Всё это комплексы огневого поражения. По этим программам ведутся исследования, идёт разработка», — рассказал эксперт.

Авиационный ракетный комплекс «Буревестник», прозаически именуемый «изделием 293», разрабатывается как минимум в последние десять лет. Тогда командование ВВС сообщило о том, что возобновлены работы над противоспутниковым комплексом на базе перехватчика МиГ-31. Собственно, само «изделие» — это твердотопливная ракета космического назначения, которая запускается с самолёта.

Эти программы, вполне вероятно, вскоре выйдут на новый виток жизненного цикла, допускает Корнев. «При этом надо понимать, что для развертывания таких систем и их применения мало создать этот комплекс, — рассказывает он. — Нужно создать комплекс средств контроля космического пространства в интересах противоспутниковой обороны. Это должны быть специальные радары, специальные оптические станции, специальные лазерные локаторы. Они должны быть размещены на территории страны. И они не просто должны быть созданы. Они должны быть размещены, подключены в единую сеть, выведены на командный пункт. Должно быть создано специальное командование в рамках воздушно-космических сил».

При этом создаваемая в России противоспутниковая система будет обладать разнородными комплексами поражения — не только огневого, но и функционального. «Функциональное — это значит, что нам не обязательно сбивать спутник, нам надо, чтобы он перестал работать, — поясняет Корнев. — Его можно «ослепить» или «оглушить», исключив огневое поражение. Например, лазерный комплекс функционального поражения «Пересвет», который уже проходит опытную эксплуатацию в РВСН, не сбивает спутники лазером — сбить лазером объект с земли пока невозможно». Но «Пересвет» ослепляет оптические системы наблюдения, пояснил эксперт.

«Это самый «живой» комплекс — он создан, развёрнут в опытную эксплуатацию на нескольких базах ракетных войск стратегического назначения, но пока не принят на вооружение полностью», — указал эксперт.