Маск назвал изменниками осудивших решение не включать Starlink у Крыма
Вашингтон, 11 сентября, 2023, 16:35 — ИА Регнум. Американский предприниматель Илон Маск ответил в социальной сети на обвинения в государственной измене за отказ разрешить украинской армии использовать Starlink для атак на Черноморский флот России.
Zuma\TASS
Илон Маск
«Конгресс США не объявлял войну России. Если кто и является изменником, так это те, кто меня так называет», — написал он, добавив, что он является гражданином США, будет сражаться за свою страну и умирать в ней.
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