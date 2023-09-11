Вашингтон, 11 сентября, 2023, 16:35 — ИА Регнум. Американский предприниматель Илон Маск ответил в социальной сети на обвинения в государственной измене за отказ разрешить украинской армии использовать Starlink для атак на Черноморский флот России.

Zuma\TASS Илон Маск

«Конгресс США не объявлял войну России. Если кто и является изменником, так это те, кто меня так называет», — написал он, добавив, что он является гражданином США, будет сражаться за свою страну и умирать в ней.

Новость дополняется