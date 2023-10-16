Москва, 16 октября, 2023, 11:18 — ИА Регнум. Использующиеся в конфликтах квазигражданские космические спутники западных стран могут стать законной целью для нанесения ответного удара. Об этом 16 октября заявил журналистам директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Квазигражданская инфраструктура (в космосе. — Прим. ред.) вполне логично может оказаться законной целью для ответного удара», — сказал он.

Ермаков подчеркнул, что из-за действий стран Запада устойчивая мирная космическая деятельность и многочисленные социально-экономические процессы на планете, от которых зависит благополучие людей и в первую очередь в развивающихся странах, подвергаются неоправданным рискам.

Дипломат уточнил, что такого рода провокационное использование спутников в космосе как минимум вызывает вопросы в контексте Договора о космосе от 1967 года, в котором предусматривается исключительно мирное использование космического пространства, а также содержится требование к международному сообществу самого серьёзного осуждения попыток превратить космос в поле военной деятельности.

Как сообщало ИА Регнум, министр иностранных дел России Сергей Лавров 17 сентября заявил, что США управляют боевыми действиями на Украине, поставляя Киеву оружие, боеприпасы, разведывательные данные и данные со спутников. Он подчеркнул, что Вашингтон, по сути, ведёт войну против России.

В апреле в США заявили о готовности кратного увеличения спутниковой группировки, действующей в интересах Пентагона. Решение об увеличении числа спутников-шпионов было принято в том числе в связи с опытом военных действий на территории Украины, на что указывают и источники Bloomberg. Ранее российская сторона отмечала, что США старательно превращают космос в поле боя, что неприемлемо.