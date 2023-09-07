Вашингтон, 7 сентября, 2023, 16:14 — ИА Регнум. Глава компаний Tesla, SpaceX и соцсети X Илон Маск мог тайно отключить спутниковую сеть Starlink около Крыма в 2022 году, чтобы помешать атаке ВСУ на российские корабли. Об этом 7 сентября сообщил телеканал CNN, анонсируя грядущую книгу журналиста Уолтера Айзексона о жизни Маска.

Carina Johansen/EPA/ТАСС Илон Маск

Он напомнил, что Маск предоставил Киеву терминалы Starlink в начале прошлого, 2022 года, но не рассчитывал, что Киев начнёт использовать их для атак российских территорий и проведения диверсий. Сам миллиардер тогда пояснил, что спутниковая сеть не предназначена для участия в украинском конфликте.

Айзексон рассказал, что украинские подводные беспилотники со взрывчаткой якобы должны были приблизиться к российскому флоту, но что-то пошло не так, и они «безвредно выбросились на берег».

«Starlink был создан, чтобы люди могли смотреть Netflix, расслабляться, подключаться к интернету в школе, творить мирные дела, а не наносить удары дронами», — привёл CNN его цитату из книги.

Тогда Киев якобы пытался переубедить Маска, но неизменно получал отказ.

О том, что Маск не допустит использования Starlink для эскалации украинского конфликта, ИА Регнум сообщало в феврале 2023 года. Он заявил об этом после сообщений Киева о формировании соединений ВСУ из ударных дронов с терминалами Starlink. Маск подчеркнул, что спутники используются для магистральной линии связи Украины, особенно на тех участках фронта, где другую интернет-связь ликвидировали. Он ограничил применение спутников для управления беспилотниками ВСУ и отметил, что в противном случае может начаться третья мировая война. После этого госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что администрация США провела переговоры с Маском, но не рассказал о результатах.