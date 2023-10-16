Москва, 16 октября, 2023, 18:35 — ИА Регнум. Без поддержки спутниковой связи GPS американское высокоточное оружие, которое применяется ВСУ против российских войск, работать не сможет, а, значит, есть уже немало фактов, доказывающих, что США используют космическое пространство в военных целях против России. Такой точкой зрения в беседе с ИА Регнум поделился директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберёзкин.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что использующиеся в конфликтах квазигражданские космические спутники западных стран могут стать законной целью для нанесения ответного удара. Речь идёт о передаче ВСУ данных из космоса о Севастополе в сентябре, после чего Киев нанес ракетный удар по городу и штабу Черноморского флота. Дипломат уточнил, что такого рода провокационное использование спутников в космосе как минимум вызывает вопросы в контексте Договора о космосе от 1967 года.

Военный эксперт согласился с мнением Владимира Ермакова и, более того, выразил уверенность, что большая часть американских космических спутников носит не заявленное гражданское, а военное назначение.

«Это даже не провокация, а конкретные действия, использование космического пространства в военных целях. Я не раз говорил, чтобы мы выразили своё отношение к этим космическим объектам, которые на самом деле не являются гражданскими объектами. У нас есть техническая возможность уничтожения этих объектов, которые на самом деле участвуют не косвенно, а непосредственно, напрямую в вооружённых действиях ВСУ против России», — подчеркнул Подберёзкин.

По его словам, управление тактическими и радиолокационно-разведывательными группами, наведение на цель реактивных систем залпового огня и многие виды американского оружия, применяемого украинскими военными против России, не смогут работать без спутниковой системы GPS. Военный эксперт указал на установленные случаи вычисления координат объектов российских баз украинцами с помощью американских космических спутников, что уже является функцией системы боевого управления вооружённых сил.

«Более того мы не знаем, какие космические объекты США, которые они называют гражданскими, на самом деле таковыми и являются. Например, известный спутник, который уже находится на околоземной орбите X-37 он совершенно определённо несёт на себе некую нагрузку, содержание которой Соединённые Штаты не раскрывают. А если у него внутри содержатся опасные вещества, которые они захотят применить против нас? Это нельзя исключать», — отметил военный эксперт.

Поэтому, по мнению Подберёзкина, Россия должна принять решение о необходимости ответа как минимум с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Он также подчеркнул, что подобные действия являются прямым нарушением Договора о мирном использовании космоса 1967 года, поскольку Вашингтон применяет космическое пространство для помощи ВСУ в военных целях и в разрушении инфраструктуры России.

Как сообщало ИА Регнум, министр иностранных дел России Сергей Лавров 17 сентября заявил, что США управляют боевыми действиями на Украине, поставляя Киеву оружие, боеприпасы, разведывательные данные и данные со спутников. Он подчеркнул, что Вашингтон, по сути, ведёт войну против России.

Ранее испанское издание El Pais сообщило, что Украина ищет альтернативы спутниковой сети Starlink, но признаёт, что отказаться от услуг компании Илона Маска пока не может. Отмечается, что украинские власти недовольны ограничениями со стороны Маска работы системы связи Starlink, так как ранее бизнесмен ограничил работу спутниковой сети над российскими территориями, что помешало атаке украинских дронов.

Власти США отбросили всякую осторожность в отношении конфликта на Украине, они поставляют ВСУ всё более опасные виды вооружения и могут довести дело до ядерного конфликта, заявил ранее профессор политологии бостонского Северо-Восточного университета Макс Абрамс.

10 сентября Соединённые Штаты запустили ракету-носитель Atlas V с секретным спутником NROL-107 в интересах американского Национального управления военно-космической разведки и Космических сил. Секретный космический аппарат выведут на геосинхронную орбиту высотой более 41 тыс. км. Полные сведения о его предназначении строго засекречены, известно только, что он будет заниматься разведкой космической обстановки и способен обнаруживать и отслеживать объекты на околоземной орбите.