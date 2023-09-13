Вашингтон, 13 сентября, 2023, 23:33 — ИА Регнум. Бизнесмен Илон Маск готов передать Пентагону полный контроль над частью спутниковой системы Starlink, которая может быть задействована в ходе конфликта на Украине. Об этом его биограф Уолтер Айзексон заявил в интервью Washington Post.

Иван Шилов ИА Регнум

Решение американский предприниматель принял после того, как его обвинили в срыве атаки безэкипажных катеров ВСУ на корабли ВМФ России, так как Украине было отказано в доступе к Starlink в районе Крыма.

Айзексон подчеркнул, что однажды Маск сказал: «Почему я на этой войне?». По словам самого бизнесмена, он создавал спутниковый интернет для удобства людей и не собирался становиться создателем того, что может привести к ядерной войне.

В конечном итоге Илон Маск принял решение передать полный контроль над частью системы Starlink американским военным. Речь идёт о продаже. Но об условиях возможной сделки биограф не рассказал.

Как сообщало ИА Регнум, власти Украины обращались с просьбой включить над Крымом спутниковую связь Starlink для атаки беспилотников ВСУ на корабли ВМФ России, но сделать это было невозможно, так как действовали антироссийские санкции, заявил американский предприниматель Илон Маск.

Он признался, что пошел бы на включение Starlink над Крымом несмотря на действующие санкции в том случае, если бы поступила директива от президента США Джо Байдена.

В 2001 году предприниматель Илон Маск купил учебно-боевой самолёт Аэро Л-39 «Альбатрос», который стоял на вооружении в Советском Союзе и других странах Варшавского договора и использовался для обучения боевых пилотов в СССР.