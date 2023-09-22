Москва, 22 сентября, 2023, 15:12 — ИА Регнум. По уточненным данным, при ракетном ударе ВСУ по Севастополю один военнослужащий пропал без вести, а не погиб, сообщили 22 сентября в Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Z (знаки ВС РФ на Украине)

«Один военнослужащий не погиб, пропал без вести», — уточнили в ведомстве.

Ранее в Минобороны России заявили, что в результате ракетного удара Киева по зданию штаба Черноморского флота в Севастополе один военнослужащий погиб. В ведомстве также добавили, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять украинских ракет.

О ракетном ударе по штабу Черноморского флота 22 сентября сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. В результате здание штаба получило повреждения. Позже глава региона Сергей Аксёнов заявил, что ПВО сбила крылатые ракеты над территорией Крыма. После сообщения об ударе советник главы Крыма Олег Крючков сообщил об уничтожении ракеты возле Бахчисарая.

В Минобороны сообщили, что в ночь на 22 сентября российские военные сбили над Чёрным морем два украинских беспилотника самолётного типа.