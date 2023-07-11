Париж, 11 июля, 2023, 15:07 — ИА Регнум. Франция уже поставила Украине первые ракеты дальнего действия SCALP. Об этом 11 июля сообщило Agence France-Presse со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Первые ракеты были доставлены одновременно с объявлением нашего президента», — процитировало слова военного источника издание.

Отмечается, что французская сторона начала поставки значительного количества крылатых ракет SCALP Киеву, которые планируется интегрировать с военными самолётами незападного производства.

Как сообщало ИА Регнум, ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Париж решил поставить Киеву ракеты дальнего радиуса действия для поддержки контрнаступления ВСУ.

Также до этого ФРГ объявила о передаче Украине двух систем зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Это будет сделано в рамках нового пакета военной помощи Киеву.

Позднее вице-спикер Совфеда России Валентина Матвиенко заявила, что коллективный Запад не заинтересован в окончании украинского конфликта. Она подчеркнула, что это подтверждают продолжающиеся поставки западного оружия Киеву.