Особенно активные спекуляции на теме Великой Отечественной осуществляются в Белоруссии по мере того, как покидает этот мир поколение ветеранов. В силу состояния здоровья и ряда других причин они не могут играть столь же активную роль в общественно-политической жизни, корректировать акценты и протестовать, апеллируя к личному жизненному опыту и позиции представителей своего героического поколения.

ИА REGNUM Утверждённая в 2015 году официальная символика Дня Победы на униформе сотрудников Минского метрополитена

Политическое руководство не только Белоруссии, но и других постсоветских республик делает всё для того, чтобы о ветеранах вспоминали только 9 мая или вовсе не вспоминали — как в Прибалтике, а теперь и на Украине. Об этом наглядное представление даёт пресса, упорно обходящая стороной мнения моральных авторитетов, не вписывающиеся в систему ценностей хозяев жизни.

Более того: место защитников временно разделённой Родины заняли так называемые недобитки — отбывшие относительно гуманное наказание коллаборационисты и новоявленные «ряженые». Периодически их можно видеть на массовых мероприятиях в Киеве, Риге, Таллине и других городах, причём не только в мае. К чести Белоруссии, такое явление для неё пока не стало нормой.

Однако многое для создания другой реальности уже делается в рамках так называемого нациестроительства, явленного в политике «белорусизации» и нацеленного на оправдание существования искусственного проекта «Республика Беларусь». Одной из ключевых задач при этом выступает создание новой белорусской идентичности на основе старых националистических мифов и новых, подпитываемых ревизионизмом.

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В отличие от прибалтийских этнократий, системный национализм Белоруссии сделал ставку на конструирование мозаичной идентичности, в которой сочетались бы символы и архаики, и модерна, советской эпохи и средневековья. Поэтому на билбордах с «социальной рекламой», в газетах и на телевидении присутствует эклектика образов польской знати (преподносимой как «белорусская шляхта»), советских партизан (преподносимых как защитников появившейся лишь в 1991 году «Республики Беларусь») и так далее. При невозможности интегрировать вполне чёткие и ясные образы и символы практикуется их «размывание» с наполнением новой идейно-политической нагрузкой.

President.gov.by Александр Лукашенко во время посещения Могилевской областной клинической больницы, 15 декабря 2020 года

Сейчас белорусская пресса активно обсуждает очередные скандальные заявления Александра Лукашенко во время состоявшегося 15 декабря визита в Могилёвскую областную клиническую больницу. В актуальной повестке Белоруссии значится вопрос условий его ухода с властного олимпа. Выступая перед медиками, Лукашенко сообщил: «Никто не должен думать, что Лукашенко руки сложил, и все, он уже все бросил и ушел. Пока последний омоновец и врач настоящий не скажут: «Все, Лукашенко, ты свое дело сделал», — до тех пор я буду драться за эту страну. У меня больше, кроме нее, ничего нет».

При этом он сделал сравнение «первой волны» пандемии начала 2019 года с началом Великой Отечественной войной, а работников белорусского минздрава — с бойцами Красной Армии, сообщив: «Хорошо, что тогда мы прошли этот период, научились воевать, научились бороться с этой болезнью, и уже сегодняшняя армия — это не армия 41-го года. Армия в 41 году и армия в 44-м — это две разные армии. Поэтому вы молодцы!» Пресс-служба президента Белоруссии уточнила: под «сегодняшней армией» Лукашенко понимает «людей в белых халатах».

Отдавая должное самоотверженности, с которой белорусские медики противостояли распространению коронавируса при том, что сам Лукашенко демонстративно отрицал опасность пандемии и лично способствовал её распространению, в отсутствие у врачей и младшего медперсонала элементарных средств индивидуальной защиты, знаний, опыта и прочих трудностях такие сравнения выглядят как минимум кощунственно. Возможно, общественности будут предъявлены убедительные факты, позволяющие сопоставить защитников Брестской крепости, артиллериста Николая Сиротинина или лётчика Николая Гастелло с современным комитетом по здравоохранению Могилёвского облисполкома или, при всём уважении, с современными белорусскими врачами.

President.gov.by Выступление Александра Лукашенко на торжественном собрании в Белорусском национальном техническом университете, 10 декабря 2020 года

На предыдущей неделе, 10 декабря в Минске, выступая на торжественном собрании в Белорусском национальном техническом университете, Лукашенко снова обратился к теме Великой Отечественной войны и заявил, что в ней, ни много ни мало, завоёвывался суверенитет и независимость постсоветской Белоруссии. Он сообщил, что участников закончившейся 75 лет назад войны в республике осталось около пяти тысяч человек, и подчеркнул: «Каждый третий человек погиб в этой страшной войне, и там ковалась основа нынешней нашей независимости, если хотите — основ существования нашего университета».

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Ревизионизм пробил очередное дно и совершенно бессовестно и нагло ссылается на ещё живых ветеранов. Ни один из них, включая примкнувшего к националистической оппозиции писателя Василия Быкова, не опустился до подобного. Более того: все без исключения опубликованные мемуары советских военачальников, партизан и подпольщиков опровергают инсинуации Лукашенко.

На самом деле застрельщиками «суверенитета и независимости» Белоруссии в годы Великой Отечественной войны выступали те представители белорусского народа, которые прибыли в обозе с оккупантами под бело-красно-белым флагом, присягнули на верность лично германскому фюреру Адольфу Гитлеру и противостояли Красной Армии, партизанскому и подпольному движению в оккупированной БССР. Во главе коллаборационистов стояли наследники белорусских национал-сепаратистов периода предыдущей мировой войны, покрывших себя позором с момента отправки германскому кайзеру ВильгельмуII телеграммы с просьбой установить протекторат над фейковой «Белоруской народной республикой» (1918 год). Как раз мемуары этих деятелей, которых белорусы до сих пор презрительно называют «полицаями», полны заявлений в духе сегодняшних выступлений Лукашенко.

President.gov.by Александр Лукашенко, ректор БНТУ Сергей Харитончик, Председатель Совета Республики Наталья Кочанова, 10 декабря 2020 года

Обращаясь к немногочисленным сотрудникам БНТУ, Лукашенко высказал такое пожелание, которое фактически является предписанием: «Я хочу пожелать, чтобы нынешнее поколение воспитало настоящих молодых людей, воспитало поколение патриотов. Чтобы, отходя от активной деятельности, мы были твердо убеждены, что суверенитет и независимость нашего государства незыблемы, что та независимость, которая вы знаете, как досталась нам, будет сохранена. Чтобы мы больше никогда не жили на чужой земле, чтобы наши дети и дети еще не родившихся молодых людей чувствовали себя хозяевами на этой земле. Это тяжелый урок, тяжелое будущее, которое уже началось».

Все эти игры в «суверенитет и независимость» на самом деле ради гешефта узкой группы лиц, паразитирующей на разделении Русской земли и кровно заинтересованной в том, чтобы воссоединение не состоялось и возрождения былого величия не произошло. Геополитические враги России охотно раздают гарантии поддержки «незалежности» любому режиму, даже самому людоедскому, лишь бы он не нарушал установленный после крупнейшей геополитической катастрофы ХХ века status quo.

Напоминание о «чужой земле» в речах Лукашенко последних двух лет встречается весьма часто. Как правило, оно сопровождается также обращением к ещё одному аморфному жупелу — «плётке» угнетателей. Его контур и функция проявляется отчётливее в контексте, например — в прошлогоднем скандальном интервью казахстанскому госинформагентству Хабар.

Год назад, 21 октября 2019 года Лукашенко представил казахстанской общественности такую сентенцию: «Но самое главное — Белоруссия, да и Казахстан, они ведь всегда были под чьей-то плеткой, как я часто говорю. Кто-то нами понукал, кто-то пытался на колени поставить. Особенно в Белоруссии. Все эти войны — не наши войны. Отечественная война 1812 года, Наполеон прошелся до Москвы и назад вернулся через Белоруссию. Всё разграблено, всё было уничтожено. Потом Первая мировая война. Дошли до того, что от Белоруссии осталась только узенькая полосочка — часть восточных губерний отошла России, а до Минска отошли к Польше по Рижскому договору. Потом Вторая мировая война, у нас — Великая Отечественная война. Полностью Белоруссию стерли с лица земли. Это не наши были войны. Мы тем не менее горя хлебнули».

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President.gov.by Визит Александра Лукашенко в Казахстан, 25 октября 2019 года

Расчёт был на благодатную почву казахстанского официального этнического национализма, в котором период Российской империи позиционируется как период национального и прочего угнетения предков нынешних казахов. Соответственно, «плётка» — русская, а «чужая земля» — Россия. В этой же парадигме выстраивается и ревизионистская концепция современного белорусского официального национализма. Концептуальных различий не так уж много.

Например, в белорусском официозном варианте нет демонизации Советской России и большевиков, создавших искусственные «нации» под столь же искусственные «национальные республики» из тактических соображений в борьбе за идеалы «мировой революции». Отсутствует также отождествление большевиков/коммунистов с русскими. Отчасти это можно объяснить личным. Нурсултан Назарбаев — бывший первый секретарь компартии Казахской ССР, клялся отдать всего себя воплощению идеалов коммунизма. Александр Лукашенко, клявшийся в том же самом, попросту не смог достичь высот партноменклатурной иерархии. Однако, в отличие от казахстанского коллеги, бывший член ВЛКСМ и КПСС испытывает фантомные боли и усердствует в сохранении мёртвых советско-коммунистических символов (выхолощенные Советы, государственный праздник 7 ноября и так далее).

Отечественные «не наши войны» — важнейший аспект как бы идеологической эклектики нынешнего белорусского режима, за более чем четверть века так и не доросшего до создания полноценной идеологии. Функции таковой у лимитрофов традиционно выполняет этнический национализм, что явлено повсеместно — Хорватия, Латвия, Украина, Гаити, Либерия и так далее.

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Вернувшись из Казахстана, 28 октября 2019 года Лукашенко повторил свой тезис про «не наши войны» для белорусского генералитета. При этом одобряюще кивали головами госсекретарь Совбеза Станислав Зась (нынешний генсек ОДКБ), министр обороны Андрей Равков (впоследствии оскандалившийся в истории с «вагнеровцами» глава Совбеза, ныне посол в Азербайджане) и начальник ГРУ — замначальника Генштаба Вооруженных сил (на то время) Павел Тихонов. Специально для них и всех сограждан Лукашенко повторил: «Мы уже навоевались. Я уже говорил. Мы навоевались, в чужих войнах мы всегда теряли больше, чем кто-либо, в этих войнах, начиная с Наполеона, свою экономику, своих людей, и я ещё раз подчёркиваю: это были не наши войны».

Упорствуя в утверждении ревизионистской нелепости, госагитпроп формально союзной Белоруссии тогда обрушился на Дмитрия Медведева. В специальном сюжете гостелеканала «ОНТ» пропагандист Дмитрий Семченко не поскупился на оскорбления тогдашнего главы правительства России и, не располагая аргументами в пользу озвученной Лукашенко новой струи, скатился до проговаривания тезисов ведомства Йозефа Геббельса.

В частности, власти Белоруссии обвинили Россию в развязывании Перовой мировой войны, а попутно и Отечественной войны 1812 года — той самой, которую в другой части Союзного государства на официальном уровне лишь изредка не называют Отечественной. Прямых обвинений нынешнего руководства России в развязывании Второй мировой войны почему-то не прозвучало, хотя массового белорусского обывателя-телезрителя к этому прямо подводила логика русофобского пропагандистского вандализма.

Любопытная деталь: вскоре пропагандист Семченко из «президентского пула» переметнулся в стан врагов Лукашенко, встал под бело-красно-белый флаг, и даже отбыл в изоляторе несколько суток ареста за участие в оппозиционном массовом мероприятии. Такая эволюция вполне естественна, чего не могут понять ни Лукашенко, ни его придворные «идеологи».

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ИА REGNUM Станция метро «Площадь Победы» минского метрополитена

Спекуляции на Великой Отечественной войне продолжились в 2020 году. Во время торжественных мероприятий, приуроченных к 9 мая, 22 июня и 3 июля Лукашенко и весь официоз постсоветской республики фактически навязывали обывателю мысль о том, что в годы Великой Отечественной войны белорусы сражались и заплатили огромную жертву якобы за «суверенитет и независимость Республики Беларусь».

Так, выступая 22 июня на организованном чиновниками мероприятии в Брестской крепости Лукашенко снова обратился к своим излюбленным образам («плётка», «независимость», «наклонить» и т.д.). При этом он поведал, что «борясь за свою независимость, суверенитет против тех, кто навязывает нам свои идеи, кто идет сюда, чтобы разрушить мир и все то, что мы с вами создавали за время суверенитета и независимости, должны понимать: мы не можем предать тех, кто смотрит на нас с небес».

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Важно отметить, что в это же время Минск фактически находился в состоянии информационной войны с Москвой. На антироссийской риторике и откровенной лжи была построена вся президентская кампания Лукашенко. Россию прямо обвиняли в захватнических замыслах и подготовке в Белоруссии «майдана», призывая «укреплять суверенитет и независимость». Причём, по словам Лукашенко, «делать это необходимо во имя памяти о многочисленных жертвах войны, о погибших в сотнях сожженных белорусских деревень».

В том же духе были выдержаны выступления Лукашенко при открытии мемориалов жертвам Великой Отечественной войны. Например, 20 июня на церемонии открытия мемориального комплекса памяти сожженных деревень в деревне Борки (Могилёвская область) и 21 июня на церемонии открытия мемориального комплекса «Ола» (Гомельская область).

«Пусть идут и смотрят, и пусть ценят этот святой народ, который порой боролся и сражался не в своей войне. Но всегда боролся за честь и справедливость. Мы это сделали ради нашего будущего. Ради того, чтобы наши дети, внуки, каждое новое поколение понимали истинный смысл свободы и независимости, ценили жизнь и берегли мир на земле», — заявил Лукашенко на траурном митинге 21 июня.

President.gov.by Александр Лукашенко во время посещения мемориального комплекса Ола, 21 июня 2020 года

Исследователь трагедии Изяслав Котляров в 2014 году в печатном органе президентской администрации — газете «Светская Белоруссия» опубликовал статью «В полесской деревне Ола в 1943—1944 гг. фашисты уничтожили несколько тысяч жителей. Ола — это 12 Хатыней». В ней нет ни слова про набившую оскомину «независимость».

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Лукашенко второй год, с поводом и без, предельно цинично и лживо продвигает новый политический миф, призванный стать подпоркой ложной идеи о якобы выстраданном если не веками, то как минимум в Великой Отечественной войне сепаратистском проекте. В логике ревизионизма 10 декабря он выступил в БНТУ и, напомнив о Великой Отечественной войне, между прочим сообщил: «То поколение, которое завоевало нам свободу и независимость — к сожалению, его уже практически нет».

Возникает закономерный вопрос: почему идеологи белорусского национализма не ждут, пока умрёт последний свидетель войны, который лично обличит Лукашенко и других «белорусизаторов» во лжи? Ведь при конструировании мифа о якобы «национально-освободительном», якобы «крестьянском восстании», которое якобы проходило «под руководством Кастуся Калиновского» ждали, пока не останется живых свидетелей событий 1863 года.

Ответ на поверхности: времени нет, и кроме примитивного национализма предложить нечего. Рассказывая 17 декабря очередные побасенки про Белоруссию как геополитический пуп Европы, происки «российских кукловодов», демократию как политтехнологию продвижения Западом своих интересов, происки польской дефензивы и прочее, председатель КГБ Иван Тертель совершенно самокритично констатировал: «Да, мы проигрываем информационное пространство. Молодежь в основном смотрит, к сожалению, интернет».

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ИА REGNUM Официальная символика Дня Победы в Белоруссии

Нынешние хозяева жизни в Белоруссии не могут создать ничего великого — ни в гуманитарной сфере, ни в технологических инновациях, ни в чём. Они так долго насаждали ценности ими же проклинаемого «общества потребления» и имитировали «идеологическую работу», что сами не заметили, как упустили битву за умы выросшего поколения. Теперь толпа стариков сидит у разбитого корыта и нервно поглядывает в сторону давно ушедшего поезда.

Белорусская молодёжь мало чем отличается от сверстников из России или Польши. Она весьма утилитарно относится к фетишам отцов, проигравших в Холодной войне, разваливших великую страну и сакрализирующих самостийный хуторок. Новое поколение цинично иронизирует над «последним прибежищем негодяев» и очень слабо интересуется сюжетами белорусского агитпропа.

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Возможно, Тертель, Кочанова, Кунцевич и прочие «идеологи» искренне не понимают, откуда вдруг появилось столько манифестантов под «фашистскими» бело-красно-белыми флагами. Подобную ситуацию описал ещё блаженный Августин, утверждавший, что незнание и непонимание ведут в ад. В этом смысле горделиво именующих себя «властью» в Белоруссии правомерно назвать безблагодатными, а построенный ими конструкт — времянкой с весьма суровыми условиями бессмысленного существования.

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