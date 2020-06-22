Минск, , 13:51 — REGNUM Существует угроза независимости Белоруссии, ради которой якобы погибали солдаты Красной Армии в 1941 году. Об этом сегодня, 22 июня заявил Александр Лукашенко, выступая в Брестской крепости-герое на памятном мероприятии по случаю годовщины начала Великой Отечественной войны.

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Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, в своём выступлении он выразил сожаление в связи с тем, что не все граждане постсоветских республик видят себя наследниками героической истории СССР. Лукашенко отметил: «Мы видим‚ как даже в тех странах, где День Победы запрещен, люди несут цветы к памятникам советским воинам и бесстрашно продолжают отмечать этот праздник. Потому что память о героях, спасших многие страны от рабства и геноцида, — это то, что лежит в основе национальной гордости всех, кто является и считает себя наследниками победителей, Победы».

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«У потомков изменников и предателей своя правда и своя победа, которую они сегодня намерены одержать прежде всего на идеологическом фронте. Проигравшим и поверженным нужен реванш. Их инициативы уже стали частью государственной политики отдельных стран. Но я глубоко убежден, что народная память победит и в наши дни», — сказал Лукашенко.

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«Ушедшие от нас сегодня с нами, они смотрят оттуда (с небес. — Прим. президентской пресс-службы) на нас и оценивают наши действия. Мы им говорим, что их героическое прошлое стало символом нашей независимости. Их жизненный путь — примером, в котором мы находим силы для преодоления вызовов не только нашего времени, но и грядущих времен», — поведал Лукашенко.

По его мнению, многочисленные войны «научили нас главному — беречь и ценить мир и независимость, без которых у нас нет будущего». Лукашенко сообщил: «Я очень часто напоминаю об этом людям, на злобу сегодняшнего дня. Мы исчерпали ресурс не только революций, но и то время, в которое мы ходили под плеткой и в лаптях, без штанов, нищие и голодные. Мы и только мы должны строить свое государство. Мы и только мы должны решать судьбу свою и своих детей. Пусть каждый наш день будет прожит во имя памяти тех, кто сражался и умирал ради нашей жизни, ради нашего будущего, сегодняшнего — в чистой, уютной, зеленой, красивой Белоруссии, трудолюбивой, с умным и мудрым народом».

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Лукашенко уверен, что сейчас в Белоруссии нет катастрофы и «защитить мы должны то, что имеем». Он предупредил: «Будет давление серьезное, прежде всего экономическое. Потому что воевать с нами уже опасно, а наклонить надо. Слишком независимыми стали».

Он также отметил, выступая на посвящённом началу Великой Отечественной войны мероприятии: «Вы же понимаете, что независимости много не бывает. Она или есть, или ее нет. И я еще год тому назад, выступая 3 июля, предупреждал, что независимость очень дорого стоит. Это самое ценное, что может быть у того или иного народа или государства. Поэтому если мы — народ, если мы хотим иметь свое государство, свою независимость должны защитить».

«Единственное, о чем вас попрошу: никогда (буду я, не буду) не позволяйте, чтобы вами понукали, чтобы вас заставляли и наклоняли. Прошли те времена. Мы успели укрепиться и создать свое государство. Главная задача — защитить его», — подчеркнул Лукашенко.

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«Если бы мы этим ворюгам за годы своей независимости крылья не подрезали, мы бы сегодня построили олигархическое государство и стояли бы на коленях, — заявил Лукашенко. — Поэтому смотрите на это спокойно и не думайте, что это кто-то использует в политических целях. Нет такой необходимости в Белоруссии — использовать что-то в политических целях».

Развивая тему проходящей в Белоруссии президентской кампании, он назвал своих оппонентов «шарлатанами». Лукашенко обратился к участникам митинга с такими словами: «Поэтому берегите себя, будьте спокойны, не переживайте. Не напрягайтесь. Нас и так напрягли с этим коронапсихозом. Но самое страшное для нас, чтобы под этот шумок нас не прибрали. Вот это для нас главное».

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