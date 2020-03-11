Минск, , 15:19 — REGNUM Белорусская общественная организация «Бессмертный полк» получила отказ в государственной регистрации органами юстиции Белоруссии в третий раз, после обращения на имя Александра Лукашенко. Об этом говорится в заявлении левопатриотических общественных объединений Белоруссии из Координационного совета «Единство», поступившем в редакцию ИА REGNUM.

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Возмущение белорусских НГО связано с очередным отказом в государственной регистрации накануне 75-летие Великой Победы над фашизмом, которая будет отмечаться 9 мая 2020 года. Согласно белорусскому законодательству, деятельность общественных организаций без государственной регистрации запрещена со всеми вытекающими из этого последствиями.

«Движение «Бессмертный полк» стало международным и объединяет людей в едином чувстве благодарности победителям фашизма едва ли не по всему миру. Кроме этого, движение «Бессмертный полк» направлено против возникновения новых войн и возрождения фашистских организаций, которые действуя в настоящее время под неофашистскими лозунгами, практически сохраняют идейную и политическую связь с формами фашизма в прошлом», — сказано в заявлении белорусских НГО.

Они отметили особенность народного шествия «Бессмертный полк» — растет число желающих присоединиться к акции народной памяти. В 2019 году народное шествие «Бессмертный полк» прошло в 110 странах и в 500 городах мира, оно состоялось в 97 странах и 430 городах.

«Но совсем иначе обстоят дела с акцией «Бессмертного полка» в Белоруссии, которая в прошедшей войне потеряла каждого третьего своего жителя. Белоруссия, где в годы фашисткой оккупации действовало мощное партизанское движение и подполье, за что в Советском Союзе ее называли республикой-партизанкой, теперь входит в немногочисленную группу стран, где акции «Бессмертный полк» или запрещают, или ограничивают», — констатировали представители белоруской общественности.

Они отметили, что конфликтная ситуация длится не первый год. Так, 9 мая 2018 года в Минске власти ответили отказом на заявку активистов «Бессмертного полка», однако после трудных переговоров разрешение было получено и в минском шествии приняло участие более пяти тысяч человек. Ситуация повторилась в 2019 году: Мингорисполком ответил отказом на заявленное шествие по проспекту Независимости, участникам «Бессмертного полка» разрешили пройти только короткий отрезок в 100 метров.

«Это вызвало крайнее возмущение общественности как в Белоруссии, так и за ее пределами», — сказано в документе.

Попытки активистов народного движения зарегистрировать общественное объединение «Бессмертный полк» в главном управлении Мингорисполкома успехом не увенчались. Они дважды подавали документы на регистрацию и дважды получали отказ. Считая отказы необоснованными, организаторы акции «Бессмертный полк» 30 января направили Александру Лукашенко как гаранту Конституции коллективное письмо с просьбой помочь защитить конституционное право на свободу объединений.

«Однако обращение в администрацию президента не помогло решить данный вопрос», — констатировали авторы документа.

Затем учредители ОО «Бессмертный полк» подали жалобу в Минский городской суд, встал на сторону главного управления юстиции Мингорисполкома. По мнению активистов движения, было совершено беззаконие и, поэтому, учредители общественной организации 12 апреля 2019 года подали апелляционную жалобу в Верховный суд республики.

«Но и он не посчитал нужным защитить конституционное право граждан, — сказано в заявлении. — Вот так, формально-бюрократическими методами душится полезная патриотическая инициатива жителей республики, помнящих, что победу над фашизмом одержал весь советский народ и стремящихся участвовать в широкой международной акции памяти борцов с фашизмом. Возникает вопрос: неужели у тех, кто отказал в регистрации ОО «Бессмертный полк», нет совести?».

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Несмотря на явно негативное отношение властей Белоруссии к международной акции «Бессмертный полк», его активисты 16 января сего года провели ещё одно (третье) учредительное собрание и 31 января вновь подали документы на госрегистрацию в ГУЮ Мингорисполкома. Госорган 3 февраля прислал очередной отказ в госрегистрации, снова ссылаясь на формальные основания.

«Оценивая вышеизложенное как с юридической, так и с политической точки зрения, нельзя не прийти к выводу: все вышеперечисленные действия столичных городских чиновников и судей является произволом, вредящим и правам граждан, и имиджу государства, и патриотическому антивоенному движению», — заявили лидеры левопатриотических общественных объединений Белоруссии.

По их мнению, «только едиными действиями народов, в том числе укрепляя их солидарность с помощью международных массовых акций, подобных шествиям «Бессмертного полка», можно остановить войну и неофашизм, набирающий обороты в разных странах мира».

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«Как известно, путь к фашизму часто идет от крайнего национализма. Мы в Белоруссии не можем допустить такого глумления над символами Победы, какое происходило 9 мая 2019 года на Украине, когда озверевшие необандеровцы срывали с детей красные звездочки и гвардейские ленточки», — отмечено в документе.

НГО Белоруссии призвали общественность с 17 марта, в день 29-й годовщины Всесоюзного референдума о сохранении СССР, начать акцию «Символы Победы». Участникам акции предложено ношение красных значков «олицетворяющих главный символ Победы — Красное Знамя, водруженное над поверженным Берлином, или других красных значков (звездочки и т.д.), а также гвардейских (георгиевских) лент».

«Именно под этими символами воевали наши деды и прадеды против фашизма, — обратили внимание инициаторы. — Финальная часть акции — шествие колонн «Бессмертного полка» 9 мая — в День Победы, которое в последнее время становится популярным среди молодежи и оказывает на нее огромное воспитательное воздействие в духе патриотизма и памяти о тех, кто спас мир от коричневой чумы».

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«Мы осуждаем противодействие белорусских властей международной патриотической акции Памяти победителей фашизма. Мы поддерживаем намерение учредителей ОО «Бессмертный полк» продолжить борьбу за регистрацию своего общественного объединения. Мы поддерживаем активистов подлинно народного движения, которые планируют организовать 9 мая 2020 года в столице и в других городах Белоруссии, как и прежде, шествие «Бессмертного полка» и достойно отметить 75-ю годовщину со дня Победы Советского, в том числе белорусского, народа в Великой Отечественной войне», — сказано в заявлении белорусских общественных организаций из КС «Единство».