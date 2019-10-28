Минск, 28 октября, 2019, 23:06 — ИА Регнум. Отечественная война 1812 года, Великая Отечественная война и другие войны, на которых воевали белорусы — это «не наши войны». Об этом 28 октября заявилАлександр Лукашенко, принимая с докладом руководителей «силового блока» Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Лукашенко заслушал доклад о военно-политической обстановке, рисках, вызовах и угрозах для постсоветской республики, а также о предложениях по реагированию. На обсуждение доклада прибыли госсекретарь Совбеза Станислав Зась, министр обороны Андрей Равков и начальник ГРУ — замначальника Генштаба Вооруженных сил Павел Тихонов.

«Мы уже навоевались. Я уже говорил. Мы навоевались, в чужих войнах мы всегда теряли больше чем кто-либо, в этих войнах — начиная с Наполеона, свою экономику, своих людей, и я ещё раз подчёркиваю: это были не наши войны», — сказал Лукашенко, обращаясь к силовикам.

«Но мы всегда страдали от этих нашествий», — добавил Лукашенко.

По его словам, страница войн для белорусского народа уже перевернута. При этом он отметил, что риск военного конфликта сохраняется, виноваты в этом США и их союзники по НАТО, на что Белоруссия ответит нанесением «неприемлемого ущерба».

«Наша политика понятна: мы хотим, чтобы в этом регионе, и в Европе в целом — нашем общем доме, был мир. Но, видимо, кому-то неймётся», — констатировал Лукашенко.

Напомним, 21 октября в интервью казахстанскому телевизионному информационному агентству «Хабар» Александр Лукашенко заявил: «Но самое главное — Белоруссия, да и Казахстан, они ведь всегда были под чьей-то плеткой, как я часто говорю. Кто-то нами понукал, кто-то пытался на колени поставить. Особенно в Белоруссии. Все эти войны — не наши войны. Отечественная война 1812 года, Наполеон прошелся до Москвы и назад вернулся через Белоруссию. Всё разграблено, всё было уничтожено. Потом Первая мировая война. Дошли до того, что от Белоруссии осталась только узенькая полосочка — часть восточных губерний отошло России, а до Минска отошли к Польше по Рижскому договору. Потом Вторая мировая война, у нас — Великая Отечественная война. Полностью Белоруссию стерли с лица земли. Это не наши были войны. Мы тем не менее горя хлебнули».

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