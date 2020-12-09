9 декабря 2020 | Время чтения 11 мин

«Комсомольская правда в Белоруссии» неспроста именно сейчас прославляет насильственную «белорусизацию». Протестная активность в другой части Союзного государства пока уходит в тень, однако националистическая повестка никуда не делась.

Георгий Шкловский, , 14:38 — REGNUM Ключевой задачей белорусских националистов и их зарубежных кураторов-спонсоров является обоснование тезиса «Белоруссия — не Россия, белорусы — не русские». Вопреки распространённому стереотипу, в другой части Союзного государства такой нарратив является не уделом маргиналов, но общим местом дискурса как официоза, так и оппозиции.

Национализм в Белоруссии © ИА REGNUM

Периодически на эту тему высказывается и Александр Лукашенко — инициатор нынешней волны «белорусизации», которая последовательно продолжает мероприятия предыдущей волны, сбитой им же в середине 90-х. В зависимости от конъюнктуры и целевой аудитории белорусы у него то «русские со знаком качества», то представители отдельной «белорусской цивилизации» с как минимум «тысячелетней историей». В конфликтных ситуациях он не стесняется прямых противопоставлений и утверждает, что «мы — не русские, мы — белорусские», «белорусская земля часть Русского мира — забудьте, это не для нас» и в таком духе. В поисках выгоды и компромисса Лукашенко снисходит до «мы из одного корня», «мы — русские люди, мы один народ», «мы все-таки славяне, русские люди» и тому подобное.

Вся эта вербальная эквилибристика нисколько не стесняет политику «белорусизации», целью которой является синтез новой нации на матрице откровенной русофобии. Периодически на эту тему высказываются высокопоставленные чиновники Белоруссии, например глава МИД Владимир Макей.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей Mfa.gov.by

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Важнейшим условием синтеза новой нации — политической нации в современном европейском дискурсе и нации как этнической общности в старой советской трактовке, очевидно, является целенаправленная обработка общественного сознания. Ключевую роль в этом играют учреждения науки и образования, а также средства массовой информации. Эксперты иногда расходятся в оценках эффективности школы и СМИ в процессах формирования и переформатирования индивидуального, группового и общественного сознания.

К реализации поставленных Лукашенко задач по «белорусизации» был привлечён широкий круг исполнителей — от прежде системного министра культуры Павла Латушко до маргинальных националистов из «Товарищества белорусского языка» (ТБМ) и тому подобных русофобских организаций. Неизменной целью проводимого курса, как и век назад при диктатуре большевиков, стало создание новой идентичности белорусов. Таковая необходима для конструирования «белорусской нации», создания «национального государства» на исконно русских землях с русским населением. Вся эта работа должна быть проделана для обоснования сепаратистского проекта и решения тактических политических вопросов.

Частный случай практического выхода был явлен год назад во время сочинских переговоров с Владимиром Путиным. В декабре 2019 года столицу Белоруссии будоражили еженедельно проводившиеся манифестации против углубления экономической интеграции Белоруссии и России в формате Союзного государства. Тогда интересной особенностью инспирированных выступлений стала их ярко выраженная русофобская направленность при весьма аккуратной критике Лукашенко. Многие наблюдатели заметили, как манифестанты клеймили Кремль, рвали и сжигали неизвестно где добытые портреты Путина, не позволяя себе ничего подобного в отношении Лукашенко. Поэтому вышеизложенные констатации носят отнюдь не отвлечённо-теоретический, но вполне прикладной характер.

Благодаря политике «белорусизации» Александр Лукашенко взрастил актив нынешнего протестного движения, в котором ключевую роль играют националисты. Именно их символика стала символикой антиправительственных «массовых беспорядков». Жестоко подавляя протестное движение, власти Белоруссии продолжают «белорусизацию» и поддерживают националистический тренд в СМИ, в том числе и тех, которые воспринимаются белорусским обывателем как «российские».

Акции протеста в Минске © ИА REGNUM

Так, например, инициированную большевиками в начале XX века первую волну «белорусизации», сопровождавшуюся принуждением и политическими репрессиями, «Комсомольская правда в Белоруссии» преподносит как позитивное явление. Издание на самом деле белорусское, хоть и имеет связь с московским издательским домом. Используя известный бренд, оно давно и активно продвигает националистическую повестку.

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В опубликованной 7 декабря статье «Как учила детей белорусская элита 100 лет назад: Колас сидел на родительских собраниях, а Червяков играл с одноклассниками дочери» политика большевиков позиционируется исключительно позитивно. О применявшихся при этом жёстких мерах в отношении местного населения, не желавшего менять свою традиционную идентичность, в статье нет ни слова. Об этом, судя по описанию голода, нищеты и разрухи в публикации, особо пытливый читатель может лишь предположить.

Политика насильственной «белорусизации» представлена как идиллическая картинка на основе подобранных цитат из воспоминаний советского госслужащего — заведующего Дисненским отделом народного образования, а впоследствии директора «белорусизированной» минской школы Александра Соболевского.

«Первые три года в Минске Соболевский проработал в Наркомпросе. Сперва — инструктором белорусских школ (благо как раз началась политика белорусизации), потом — завотделом по ликвидации безграмотности. В 1923-м Александр Антонович стал завшколой №22. Любопытно, что его предшественница категорически отказалась перевести обучение на белорусский и потребовала освободить ее от должности в случае белорусизации школы», — пишет издание, преподнося «белорусизацию» как очевидное благо.

Далее следует цитата из воспоминаний советского деятеля: «Почти все ученики школы жили в Ляховском районе Минска — на улицах Леккерта, Белорусской, Кожевенной, Почтовой и других. Родители школьников встретили белорусизацию дружелюбно. Посещали школу, чтобы узнать, как их дети ведут себя и учатся. Иногда помогали школе, когда это было нужно, например, заготавливали дрова для отопления».

Ученики выпускного 7-го класса и учителя школы №22 Минска, 1928 год. В центре в среднем ряду — директор школы Александр Соболевский

В этом свете как явное недоразумение выглядит упоминание об отказе прежней начальницы школы проводить «белорусизацию». Акцент сделан на позитивном восприятии родителями и представителями новой интеллигенции, поддерживавшей политику большевиков, славивших дело Ленина-Сталина.

О репрессиях и принудительных мерах при «белорусизации» в публикации «Комсомольской правды в Белоруссии» нет ни слова. Нет даже отсылок к другим свидетельствам об эпохе, чтобы читатель мог хотя бы самостоятельно сформировать объективный взгляд. Такие издания в Белоруссии есть — например, изданный Белгосуниверситетом сборник документов и материалов.

Белорусское издание известно горячей поддержкой мифов белорусского национализма — как системного, так и маргинального. Прославление польского террориста Викентия «Кастуся» Калиновского, фейковой «белорусской шляхты» и прочей «радзивилловщины», всесторонняя поддержка националистической повестки, включая экономическую и политическую — это история «КП в Белоруссии», задокументированная в её четвертьвековой подшивке. Редакционная политика не изменилась даже после того, как главным редактором стал российский журналист Александр Коц.

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На примере отдельной актуальной публикации видно, какую роль играет националистическая пресса в нынешней волне принудительной «белорусизации». Некоторые недоразумения, связанные с временным ограничением допуска печатной версии «Комсомолки» в киоски государственной «Белсоюзпечати», несомненно, будут вскоре урегулированы.

Всё это никоим образом не частный случай. Так называемый «белорусский Sputnik» за деньги российских налогоплательщиков дует в ту же дуду, что и пресловутая «Комсомолка». Причём до недавнего времени он особо не стеснялся популяризировать махровых русофобов из числа местных националистов через малопримечательную для широкой русскоязычной аудитории «мовную» версию сайта. На этой же ниве трудится информагентство «Интерфакс-Запад».

Два газетных киоска в Минске Homoatrox

На собственно белорусском поле господствует ведущий новостной либерально-националистический портал tut.by. Его дополняют активные проводники националистической повестки — конкурирующий в этом же сегменте Onliner, «спортивная» BY. Tribuna и другие тематические издания. В этой же когорте информагентство БелаПАН с дочерними изданиями («Белорусские новости» — naviny. by), глянцевые журналы — такие, как «Большой», и жёлтая бульварная пресса — газеты и сетевые издания «Наша Нiва», открыто пропагандирующий терроризм с одобрения министерства информации «Новы час» и многие другие.

Помогают как бы «российским» СМИ белорусских националистов собственно российские СМИ, в том числе скандально известный телеканал «Дождь», «Новая газета», поддержавшая расправу над пророссийскими публицистами в Белоруссии, рукопожатное и прекрасно обеспеченное «Эхо Москвы».

Западная поддержка белорусской националистической фронды представлена также весьма обширно. Среди самых известных — госдеповское «Радио «Свобода» (СМИ — иноагент в России — ИА REGNUM), польские «Еврорадио» («Европейское радио для Беларуси») и «Хартия́97», польский государственный телеканал «Белсат» (позиционирует себя как «Первое независимое телевидение в Белоруссии»), «Радио «Рация» и другие польские СМИ. Среди патриархов значится подпитанный российским фондом «Династия» и пустивший корни на Украине «Белорусский партизан», а среди новой перспективной поросли — многочисленные ТГ-каналы, самый известный из которых — администрируемый командой Степана Путило Nexta.

Степана Путило. Nexta Цитата из видео из YouTube

Все эти СМИ не только предоставляют трибуну белорусским националистам, делая из них «лидеров мнений», но и сами формируют мнения, задают повестку информационную и идейно-политическую. Периодически они мобилизуются для проведения пропагандистских и иных кампаний, наглядно демонстрируя единую повестку и одинаковые акценты, например, в рубриках «Яндекса».

Весь этот деструктивный интернационал неустанно третье десятилетие подряд работает против традиционной белорусской идентичности, ощущающей себя частью Русского мира и пока что лояльной России, позитивно воспринимающей идеи интеграции и тяготеющей к естественно и жизненно необходимому воссоединению. Противопоставить этой деструктивной орде в Белоруссии реально нечего: тройка сетевых изданий, которая не может себе позволить даже нормальную корреспондентскую сеть и офис, на погоду влияет чуть более чем никак. При сохранении такого положения дел до повторения украинской катастрофы рукой подать.

Киев тоже ведь одно время казался неприступной цитаделью. Каких-то лет 10 назад, судя по гламурным отчётам «Россотрудничества», не представлялось возможным даже допустить, что в «матери городов русских» появятся проспекты Степана Бандеры и Романа Шухевича, улицы Евгения Коновальца и тому подобное.

Лукашенко передаст инициированную им в начале XXI века «белорусизацию», как эстафетную палочку. Его нынешние номинальные враги принципиально с ним расходятся только в степени интенсивности искоренения русского во внутренней политике и разворота на Запад в политике внешней. Об этом докладывал в 2016 году «вашингтонскому обкому» помощник президента Белоруссии «по идеологии» Всеволод Янчевский. В этом же получали персональные заверения во время визитов в Минск западные эксперты по «сдерживанию России» и лично госсекретарь США Майкл Помпео.

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На самом деле искомая Лукашенко альтернативная новая белорусская идентичность давно сформировалась и явлена в современном оппозиционном прозападном национал-радикализме. Другое дело, что Лукашенко не готов принять эту данность, из последних сил цепляясь за «белорусскость» советского разлива, синтезированную большевиками в соработничестве с националистами (в том числе репрессированными в 1930-х). Обе они противостоят традиционной белорусской идентичности, которую отстаивали интеллектуалы-западнорусисты, противостоявшие 100 лет назад новоявленным «белорусизаторам», «украинизаторам» и прочим врагам общерусского единства.

Митинг белорусских националистов в Минске. 1990 Gruszecki

По иронии судьбы бывшее комсомольское издание в этой борьбе работает против дорогих Лукашенко образов, небезуспешно помогая ему избавиться от фантомных болей настойчивым продвижением повестки национал-радикалов. В этом же ключе действуют и бывшие белорусские комсомольцы, деятели компартии и прочие «перевёртыши».

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Современный западнорусизм объективно слишком слаб (не интеллектуально, а аппаратно и ресурсно) для достойного противостояния своим нынешним врагам, опирающимся на мощную поддержку госаппарата постсоветского образования и зарубежных покровителей — традиционных врагов единой Руси. Российская Федерация не желает играть на белорусском поле и бороться за белорусские умы в жёсткой и высокотехнологичной схватке с Британией, Польшей, США, Германией и их сателлитами.

Москва сдаёт Минск, как недавно сдала Киев. Сдаёт без боя, отступая на «Остров Россия». Оставляет сотни тысяч километров Русской Земли, политой кровью и потом поколений русских людей. Даже не отдаёт на откуп — просто дарит вассалам врагов русских, вместе с недрами, пашнями, заводами, школами, НИИ, КБ и прочим ненужным временщикам хламом.

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