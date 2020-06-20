Александр Лукашенко продолжает выстраивать свою президентскую кампанию на антироссийской риторике. Каждую неделю он делает по несколько резких заявлений, подкрепляя слова делами.

Цитата из к/ф Десять негритят. реж Станислав Говорухин. 1987. СССР И их осталось

В конце прошлой недели по распоряжению Лукашенко был осуществлён захват «Белгазпромбанка» — третьего по величине в банковском секторе. Акционеры (Газпрому и «Газпромбанку» принадлежит по 49,8% акций банка) заявили о незаконности действий официального Минска.

Государственное телевидение Белоруссии 14 июня сообщило: «Очевидно, что дело идет к обнародованию куда более серьезных фактов по куда более серьезным категориям. Например, по факту вмешательства иностранного государства в белорусские внутренние дела».

Ничего необычного в отъёме собственности для этой постсоветской республики нет, в том числе отъёма у российских собственников. Инвестиционный климат в этой части суши стабильно неблагополучный.

Есть, однако, три особенности происходящего.

Во-первых, «Белгазпромбанк» является белорусским активом российского Газпрома. Никогда ранее Лукашенко не прибегал с толь демонстративному «рейдерству в духе братков из лихих 90-х». Даже во время прошлых «газовых войн» самым большим покушением на собственность Газпрома был самовольный отбор газа.

Belgazprombank.by Здание «Белгазпромбанк»

Нынешний казус демонстрирует, насколько ущербной является внешняя политика России, выстраиваемая на «договорняках» с «первыми лицами». В противоположность этому Запад кропотливо работает над подготовкой элит и системными трансформациями, создавая условия изменения ситуации. Образно говоря, Россия в Белоруссии наступает на украинские грабли.

Во-вторых, одновременно с отъёмом собственности Газпрома правительство Белоруссии инициирует переговоры о снижении стоимости российского газа для белорусской госмонополии. Продолжаются также переговоры о выплате Лукашенко «компенсации» из российского бюджета за использование Россией своего суверенного права изменять своё налоговое законодательство.

Таким образом, в финале президентской кампании или вскоре после неё Лукашенко рассчитывает получить сразу две дани из России — газовую и нефтяную. Помимо решения экономических проблем (дешёвые энергоносители обеспечивают конкурентоспособность технически и технологически отсталых производств), Лукашенко также использует эти выплаты для повышения своего политического капитала.

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В-третьих, Лукашенко пытается представить конфликт с Газпромом как политический, а свою победу в президентской кампании 2020 года как победу над «пророссийскими» кандидатами, связанными с российским холдингом и даже с руководством РФ. Согласно версии, усиленно продвигаемой подчинёнными Лукашенко и обслуживающими Совбез пропагандистами-«политологами», ушедший в начале мая с должности председателя правления «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико опирался на поддержку Газпрома.

Белгазпромбанк Виктор Бабарико

Помимо известного теперь уже далеко за пределами Белоруссии Бабарико, в «пророссийскости» обвиняли ещё двух участников президентской гонки, опережающих Лукашенко по популярности — бывшего президентского помощника Валерия Цепкало и популярного блогера Сергея Тихановского, возглавляющего избирательный штаб своей жены Светланы Тихановской. Никаких доказательств любви вышеперечисленных к России не приводилось — ярлыки клеились на абсолютно ровном месте.

Важно отметить, что ни один из 15 зарегистрированных Центризбиркомом Белоруссии «кандидатов в кандидаты» не является сторонником сближения постсоветской республики с Москвой. Вместе с тем подавляющее большинство граждан поддерживает идею тесной интеграции с Россией (от достройки Союзного государства вплоть до вхождения в состав РФ). Таким образом, у электорального большинства на нынешних президентских как бы выборах нет своего кандидата, а обвинение в «пророссийскости» выглядит как издевательство над здравым смыслом.

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18 июня, за день до окончания сбора подписей за выдвижение кандидатом в президенты, Виктор Бабарико с главой своего избирательного штаба Эдуардом Бабарико (сыном) были арестованы. Формально это было подано как «задержание». Оно происходило с вопиющими нарушениями процессуальных норм. К допрашиваемым в ДФР КГК клиентам не допускали адвокатов. Им отказывали в подаче обязательных к приёму документов под нелепым предлогом проведения «учений».

В тот же день председатель белорусского Комитета госконтроля Иван Тертель (экс-зампред КГБ) прочитал по телесуфлёру заявление для государственной прессы: «Представляется, что Бабарико пытается поиграть в благородство. Мы, в свою очередь, знаем, что кукловоды, стоящие за его деятельностью, опасаются, что наши действия приведут к получению данных и подтверждению их причастности к этой противоправной деятельности. Такими лицами являются, мы знаем, большие начальники в «Газпроме», а, может быть, и выше».

Кто может быть выше руководства Газпрома? Вряд ли имелись в виду фигуранты «Протоколов сионских мудрецов».

К концу того же дня, 18 июня, в МИД Белоруссии были вызваны послы стран Евросоюза. Министр иностранных дел Владимир Макей и глава КГК Иван Тертель убеждали зарубежных дипломатов в раскрытии преступной схемы, более чем прозрачно намекая на торчащие из неё московские уши. Попутно была донесена рекомендация не вмешиваться во внутренние дела владений Лукашенко.

Mfa.gov.by Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей

На следующий день, 19 июня, генпрокурор Белоруссии Александр Конюк зачитал своё заявление, констатировав в «деле Белгазпромбанка» факт деятельности международной организованной группы. Причём деятельность эту он охарактеризовал как «угрозу национальной безопасности».

Такой поворот позволяет предположить, что в недрах центра принятия решений на роль главного «пророссийского злодея» был назначен Бабарико — со всеми вытекающими для него последствиями. Сейчас главный конкурент Лукашенко находится в следственном изоляторе КГБ, известном ужасными условиями содержания и более напоминающем пыточную. Президентская кампания, и без того по абсурдности сопоставимая с выборами в концлагере, окончательно превратилась в фарс.

Экспортный вариант исполнения официозной версии просматривается невооружённым глазом. Ещё до задержания экс-банкира, 12 июня авторитетная в узких кругах националистическая структура — «Партия «Белорусского народного фронта» опубликовала заявление, в котором вступилась за Бабарико и Тихановского. Квалифицированные русофобы не дали ни малейшего основания сомневаться в выстроенной ими шкале «свой-чужой».

Вскоре после ареста 19 июня так называемые правозащитники, обслуживающие исключительно прозападную оппозицию и не брезгующие доносами на заподозренных в «пророссийскости» сограждан, немедленно решили признать отца и сына Бабарико, а также ещё двух их сторонников политзаключёнными.

США и Евросоюз экстренно выдали осуждающие заявления, разошедшиеся 19 июня по белорусским, российским и зарубежным СМИ. Европарламент дежурно пригрозил санкциями, как будто это способно остановить Лукашенко от кровопролития. В тот же день он подтвердил готовность прибегнуть к ранее анонсированным самым крайним мерам, подчеркнув — «чего бы мне это ни стоило».

«Не надо меня ставить перед выбором. Если я поведу себя демократично, покажу, что я беленький и пушистенький, у меня шанс потерять страну вообще. И я тогда буду проклят уже в течение года», — заявил он в ходе пятничного совещания.

Всё указывает на то, что Лукашенко не удалось продать на Запад экспортный вариант пролонгации своего правления. Первые президентские выборы в Белоруссии состоялись в 1994 году, и с тех пор бессменный белорусский лидер многое перепробовал в попытках обзавестись признанием с западной стороны.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко

Кремлёвское признание у него всегда было в кармане. Старики вроде Лебедева и Рапоты не подводили с дежурными речами — даже когда Лукашенко постфактум признавался: «Мы последние выборы фальсифицировали». Или когда по его приказу спецслужбы устраивали теракт в центре Минска и жестоко избивали кандидата в президенты за несколько часов до закрытия избирательных участков. Такие факты в Москве не считали существенным нарушением избирательного процесса Белоруссии или её международных обязательств. Всё это ещё аукнется. К розыгрышу победы над пророссийским соперником на «выборах-2020» Лукашенко шёл несколько лет. Заимствовались лозунги и символы русофобствующих националистов, откровенно похищались тезисы представителей прозападной оппозиции. Разыгрывались громкие ссоры с Москвой под пустяковыми предлогами. Дошло до демонстративного импорта нефти из Саудовской Аравии и США.

Учитывалось, что Запад существенно сократил список санкций в отношении официального Минска, позитивно реагируя на демонстративное отдаление Лукашенко от Москвы. После государственного переворота на Украине (киевского «майдана» 2014 года) пресловутый белорусский «разворот на Запад» неуклонно проводился в жизнь, что не осталось незамеченным экспертным сообществом.

Kremlin.ru Александр Лукашенко

Джеймстаунский фонд недавно опубликовал статью, в которой близкий к «последнему диктатору Европы» американский политолог Григорий Иоффе рассмотрел смену геополитических предпочтений Лукашенко. Эксперт отметил, что несменяемый белорусский лидер никогда не позволял появиться на политической сцене какой-либо пророссийской силе. Из-за этого Лукашенко долго оставался с реноме единственного пророссийского политика, что позволяло по умолчанию относить его оппонентов к «западникам».

"Однако теперь Лукашенко и его сторонники последовательно изображают своих главных оппонентовЦепкало и Бабарикомарионетками России, в то время как сам Лукашенко выступает в роли главного защитника независимости Белоруссии», — подчеркнул Иоффе.

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Проще говоря, в начале своей президентской карьеры Александр Лукашенко стоял на одних позициях, а теперь перешёл на противоположную сторону. В своей нынешней «незалежницкой» риторике он превзошёл своего давнего оппонента — лидера БНФ Зенона Позняка.

Alma Pater Зенон Позняк

Однако одно дело самому переметнуться на другую сторону идеологического спектра, и совсем другое — перекрасить своих визави. Никто не поверил в побасенки про мифических «российских олигархов», якобы спонсирующих альтернативных кандидатов в президенты Белоруссии. Привлечение к провокациям самых что ни на есть настоящих проституток уничтожает остатки уважения к властям.

Белорусское общество демонстрирует едва ли не смертельную психологическую усталость от Лукашенко, бессменно правящего более четверти века и собирающегося править дальше. Данный фактор куда существеннее внешней легитимности.

Запугивания не помогают. Люди устали бояться. Показательно, как вечером 18 июня, а затем и вечером 19 июня в центре Минска прошли массовые акции протеста: граждане выстраивались в очереди как будто для сдачи подписей за альтернативных кандидатов. Лишь у некоторых была замечена националистическая символика, что было весьма симптоматично.

ИА REGNUM Виктор Бабарико. Сбор подписей за кандидатов в президенты Белоруссии

Если вечером 18 июня акция охватила центр Минска, то пятничные «цепи протеста» растянулись во всех областных центрах Белоруссии, и даже в райцентрах. МВД задерживало мирно протестующих десятками. Формально предъявить гражданам нечего — для сдачи подписи за выдвижение кандидата не требуется разрешения властей.

Белорусы демонстративно «голосуют цепями» против тирана, против его хамства и произвола. Они вышли на неформальное голосование до открытия избирательных участков, до регистрации кандидатов в президенты. Мало кого волнуют формальности при очевидности перспектив.

Психологическая усталость настолько велика, что даже вполне здравые и позитивные идеи, которые озвучивает Лукашенко, вызывают неприятие. Люди выходят на улицы с самодельными табличками «Я/МЫ 97%» — намёк на разошедшийся до этого мем «Саша три процента». На них не действуют уговоры подумать о детях, сказки про правителя в лаптях без штанов, который в начале прошлого века был председателем совхоза и не мог купить себе бутылку молока.

При этом всем прекрасно известно, кто такой Бабарико. Из него «пророссийский кандидат» — как цыганский барон из Гитлера. Кстати, у этой народности, к Александру Григорьевичу отдельный счёт.

Бабарико работал в дочерней компании Газпрома, однако это мало кого смущает. Лукашенко тоже работал лектором в обществе «Знание», рассказывая про «опиум для народа», неизбежность победы коммунизма и всякое такое прочее. В последние годы он рассказывает, как Франциск Скорина жил и творил в Санкт-Петербурге за полтора века до основания этого города, как изучал в школе стихи прозаика Василия Быкова, как сам «наелся власти» и якобы не желает покидать президентский дворец вперёд ногами.

Малямов Евгений ИА Красная Весна Газпром

Виктор Бабарико давно и активно спонсировал местных националистов. Он даже публично скандировал их лозунг «Жыве Беларусь» («Живёт Белоруссия») — тогда, когда это ещё было запрещено. Бывший комсомолец всячески демонстрировал неприятие всего советского, демонстративно симпатизировал местечковой мифологии и не скупился на средства Газпрома, скупая картины художников-евреев из «Парижской школы» (которые позиционировались как «белорусы»), спонсируя издание и распространение русофобских упражнений Светланы Алексиевич.

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Его сын Эдуард Бабарико действовал в том же духе как директор по развитию краудфандинг-платформы «Улей». Через неё собирались пожертвования на самые разные цели, из которых самые безобидные проекты — издания книг местных националистов.

В марте 2019 года команда краудфандинговой площадки Ulej запустила новый сервис MolaMola — фандрайзинговую «платформу для быстрого сбора средств для абсолютно любых идей». Банком-партнёром выступил «Белгазпромбанк».

"Идейным вдохновителем проекта стал городской активист Антон Мотолько», — говорилось в одной из рекламных публикаций.

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Реноме упомянутого Мотолько настолько однозначно, что лучшей характеристики сферы деятельности отца и сына Бабарико придумать трудно. Вместе такими персонажами, как Павел Белоус, Франтишек «Франак» Вечерко, Эдуард Пальчис и другими махровыми русофобами Антон Мотолько отметился во многих знаковых проектах. Его имя мелькало среди организаторов и активистов ежегодной акции местных националистов «День воли», участников сбора помощи воюющим «побратимам» на Украине и т. д. В этом контексте упоминалась краудфандинговая площадка «Талака» националистической организации «Арт Сядзіба».

Бабарико-младший помог количественному и качественному росту таких площадок. Естественно, без «Белгазпромбанка» в этом деле не обошлось. Поэтому не канули в Лету коммерчески несостоятельные проекты вроде symbal. by и издаётся жёлтая русофобская пресса вроде «Нашей нивы», собираются «цеховые» тусовки местечковых шовинистов и непризнанных гениев какой угодно политической ориентации, кроме общерусской.

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Даже сейчас, когда экс-банкира из последних сил изображают «пророссийским кандидатом», на сайте MolaMola висит объявление о сборе средств «участникам акций за независимость Беларуси». Речь об оплате штрафов «пушечного мяса» тех самых акций, которые были инспирированы спецслужбами Белоруссии во время сочинских переговоров об углублении экономической интеграции в формате Союзного государства России и Белоруссии. Тогда сотни собранных со всей Белоруссии активистов скандировали русофобские лозунги и призывы, маршировали через весь Минск к посольству России, попутно рвали и жгли портреты Владимира Путина.

Незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии, бывший банкир Бабарико недавно заявил, что он против членства Белоруссии в ОДКБ и против строительства атомной электростанции. Неплохо для «пророссийского кандидата».

Бабарико против той самой БелАЭС, которую возводит Росатом в Гродненской области, и которая к финалу президентской кампании будет запущена. АЭС позволит меньше импортировать российских углеводородов и констатировать «обеспечение энергетической независимости».

Бабарико даже из СИЗО КГБ умудрился запустить кампанию по проведению «Республиканского Референдума о возвращении первоначальной редакции Конституции Республики Беларусь 1994 года». Продвигающим миф о «пророссийскости» экс-банкира стоит напомнить, что речь идёт об отказе от итогов референдума 1995 года, в соответствии с которыми были внесены изменения и дополнения в Основной закон. На том референдуме граждане проголосовали за придание русскому языку статуса государственного и отвергли навязанную им в качестве официальной символику немецких холуёв, а также одобрили стратегический курс на интеграцию с Россией.

Бабарико реально может стать президентом Белоруссии. Вольно или невольно, Лукашенко сделал всё возможное для передачи власти именно ему. Он в застенках, и, значит, теперь уже некому будет уводить людей с Площади.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Арест

Однако русским людям в Белоруссии, как и официальной Москве, от этого мало радости. Их кандидат в выборах не участвует, да и сложно назвать выборами сюжет в духе романа Агаты Кристи. Изначально претендентов на пост президента Белоруссии было пятнадцать, но Гайдукевич, Кисель и Таболич снялись, Бабарико сидит, и в итоге у Лукашенко осталось ровно десять местных «негритят».

В соседней Литве с президентского поста ушла Даля Грибаускайте — пост занял Гитанас Науседа. При этом государственная русофобия никуда не ушла. Сейчас литовские власти проводят громкий процесс в духе 30-х над местными антифашистами, которых обвиняют в шпионаже в пользу России.

На Украине покинул президентское кресло олигарх Пётр Порошенко — его курс продолжил комик Владимир Зеленский. Аналогичные процессы проходят на всех отторгнутых от России территориях, не говоря уж о дальнем зарубежье.

Эти и другие очевидные достижения российской дипломатии зафиксировал 19 июня в Минске глава МИД РФ Сергей Лавров. Встреча с номинальным союзником прошла в непринуждённой обстановке: много улыбок, юмора, Лукашенко с «приветом от начальника» и сообщением об отсутствии катастрофических проблем. По официальной версии, стоило прилетать, чтобы обсудить российское лекарство от белорусского «коронапсихоза».

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