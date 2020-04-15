Минск, , 13:21 — REGNUM Эксперты проработают вопрос о цене газа для партнёров по ЕАЭС. Об этом сегодня, 15 апреля заявил журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Накануне, 14 апреля Александр Лукашенко во время выступления на видеоконференции заседания членов Высшего Евразийского экономического совета поставил вопрос о снижении экспортной цены российского газа. Он заявил, что при «резком изменении экономической конъюнктуры цена должна быть более адаптивной, а механизм расчетов — подъемным для потребителей».

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Песков прокомментировал перспективы «адаптивности», отметив: «Это вопрос для проговора на экспертном уровне. Вопрос поставлен в рамках ЕАЭС. Он может ставиться, он будет прорабатываться».

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