Вильнюс, 8 июня 2020, 13:39 — REGNUM Шяуляйский окружной суд принял решение о смягчении условий домашнего ареста литовского политика, правозащитника и журналиста Альгирдаса Палецкиса, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 8 июня.
Принято решение позволить Палецкису посещать при необходимости врачей и встречаться с адвокатами. Ранее применялась более строгая мера с условием постоянно находиться в своём доме и запретом на любые встречи.
Суд принял во внимание, что Палецкис ни разу не нарушил режим, кроме того он был выпущен под залог в 50 тыс. евро и с поимкой личных документов. Теперь Палецкис должен находиться в своём доме с 17.00 до 07.00 утра.