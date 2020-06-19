Минск, , 15:30 — REGNUM К соблюдению законности при проведении выборов в Белоруссии, освобождению политзаключённых и прекращению репрессий призвали Александра Лукашенко страны Запада. Об этом говорится в их официальных заявлениях США и Евросоюза, опубликованных сегодня, 19 июня.

Внешнеполитическая служба Евросоюза в своём заявлении призвала власти Белоруссии «немедленно освободить из предварительного заключения» участвующего в президентских выборах экс-банкира Виктора Бабарико и его сына Эдуарда Бабарико (возглавляющего избирательный штаб отца), а также «гарантировать полное соблюдение верховенства права, включая право на честное и прозрачное расследование и право на адвоката».

В своём заявлении Евросоюз напомнил официальному Минску о необходимости соблюдать фундаментальные гражданские свободы и права человека в соответствии с международными обязательствами, взятыми на себя Белоруссией. Евросоюз считает, что власти Белоруссии должны воздерживаться от любых ограничений прав участников президентской кампании, а также избегать любых задержаний мирных демонстрантов.

Евросоюз констатировал свою «крайнюю тревогу» в связи с «сообщениями о случаях жестокого обращения с лицами, задержанными за участие в мирных акциях протеста».

По мнению ЕС, «безопасные, мирные, свободные и справедливые выборы будут способствовать демократическому развитию в Белоруссии, укрепят ее суверенитет и независимость, а также могут стать основой более тесного сотрудничества с ЕС и экономического процветания».

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Европарламент в свою очередь констатировал: «События в Белоруссии за последние недели продемонстрировали, что граждане Белоруссии хотят перемен. Это подтверждают и объективные опросы — люди хотят смены правительства, смены политики. За 26 лет правления А. Лукашенко в стране, пострадавшей от пандемии и экономических трудностей, люди хотят реальных перемен — это четкий сигнал, посланный гражданским обществом А. Лукашенко и друзьям Белоруссии в Европе».

По мнению евродепутатов, в Белоруссии «изменения могут означать смену правящего руководства или изменения политики, проводимой находящимися у власти». Представители Европарламента считают, что 9 августа белорусский народ может сделать стратегический выбор в пользу «мудрых перемен».

Александру Лукашенко предложено реализовать такие меры, как прекращение преследования политиков, гражданских и оппозиционных активистов, потенциальных кандидатов в президенты, включая Сергея Тихановского и Виктора Бабарико, освобождение находящихся под стражей — включая Павла Северинца и других; разрешение регистрации кандидатов, собравших необходимое количество подписей без какого-либо преднамеренного административного вмешательства; обеспечение равных условий агитации для всех кандидатов, в том числе в СМИ; гарантия свободного, справедливого и прозрачного избирательного процесса; публичное обещание принять результаты выборов независимо от их результатов; обещание провести свободные и демократические парламентские выборы.

Если же Лукашенко откажет гражданам в праве на свободный выбор и применит административные манипуляции или даже силу, то евродепутаты пригрозили: «Мы сделаем всё возможное, чтобы демократическое сообщество отреагировало наиболее решительной реакцией лично на А. Лукашенко, его политическое окружение и репрессивные структуры».«Репрессии, запугивание и аресты (в том числе членов демократической оппозиции) — это не способ проведения выборов или объединения страны, а всего лишь циничный шаг, призванный удержать власть любой ценой. А. Лукашенко должен понимать, что ЕС не потерпит таких действий и что они должны и будут иметь последствия, включая возможные целенаправленные санкции в отношении групп, отдельных лиц и организаций, и окажут влияние на решения Евросоюза относительно финансовой помощи Белоруссии, включая стабилизационный пакет».

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В свою очередь США также высказались на эту тему, но кратко. В распространённом посольством этой страны заявлении сказано: «Соединенные Штаты поддерживают право всех белорусов на мирное участие в президентских выборах, не опасаясь запугивания».

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