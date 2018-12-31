Белорусские банки финансируют русофобов

Георгий Шкловский, , 16:38 — REGNUM

На исходе года в Белоруссии разгорелся неожиданный скандал: глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико высказал резкие претензии в адрес белорусских госслужащих. Возмущённого главу «дочки» газпромовской банковской структуры наперебой цитировали русофобские издания.

«Мы были реально в шоке», — заявил Бабарико в ходе состоявшейся 20 декабря пресс-конференции.

Недовольство у банкира, который уже давно имеет репутацию спонсора местных националистов, вызвал отказ белорусских библиотек принимать в дар книги Светланы Алексиевич, известность которой связана не столько с литературным талантом, сколько с её демонстративной русофобией. Причём «Белгазпромбанк» не просто выделил большие деньги на издание книг скандально известной писательницы, а именно на те из её произведений, которые специально переведены с русского на белорусский язык. Алексиевич, несмотря на свою русофобию, по понятным прагматичным соображениям пишет на русском языке — ведь процент тех, кто читает книги на белорусском, ничтожно мал.

«Мы узнали, что ноль для белорусских чиновников — это достаточно. Я никогда не думал, что подарок может быть не нужен. Хотя бы из вежливости люди обычно берут и куда-то прячут надолго», — заявил председатель правления «Белгазпромбанка».

«Наезд» на белорусских чиновников — редкое явление со стороны банкиров. Работники финансовой сферы отличаются не только умом и сообразительностью, но и крайней дипломатичностью. «Деньги любят тишину» — поговорка из этого пула. Поэтому скандальные заявления банкира Бабарико должны были иметь под собой весьма серьёзные основания.

Кроме того, руководству «Белгазпромбанка» известно, какие отношения сложились между белорусскими чиновниками (например, Александром Лукашенко) и скандально известной писательницей. Да и реакция интеллигенции на вручение Алексиевич «нобелевки» как в Белоруссии, так и в России была, мягко говоря, неоднозначной.Тем не менее, Бабарико решился не только на участие в организованном националистами проекте, но выступил с публичными политическими заявлениями.

Бывший комсомольский деятель не случайно ведёт себя столь уверенно. Во-первых, он чувствует за собой мощную «спину» российского «Газпрома». Акционерами «Белгазпромбанка» являются ПАО «Газпром» (49,66%), АО «Газпромбанк» (49,66%), ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (0,49%), Республика Беларусь (уполномоченный держатель — Министерство энергетики Республики Беларусь).

Во-вторых, в состав Совета директоров белоруской банковской «дочки» включены такие лица, как отправленный в этом году в отставку экс-председатель Совмина Белоруссии Андрей Кобяков, гендиректор ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» Владимир Майоров и другие — они замолвят словечко. В-третьих, Бабарико не первый год в националистическом тренде и нынешний инцидент вновь наглядно подтвердил: местные русофобы на его стороне и способны устроить знатную шумиху.

«Безусловно, есть достаточно оснований для упрёков в отношении белорусских «верхов» в том, что они тормозят или даже в чём-то саботируют создание Союзного Государства. Но это меньше, чем пол беды, — прокомментировал скандальную ситуацию белорусский публицист и общественный деятель Кирилл Забавский. — Я бы вообще снял все претензии к белорусским «верхам», после таких новостей, когда российская элита (за рамками своих обязанностей) активно спонсирует и помогает местным националистам, русофобам и всем тем, кто работает против интеграции России и Белоруссии».

Финансовая поддержка национализма в Белоруссии «газпромовскими дочками» привлекает особое внимание в свете трагедии на Украине, где дело дошло до гражданской войны с ракетными обстрелами жилых кварталов и коллективных сожжений заживо, государственного празднования дня рождения Степана Бандеры и полного запрета на ввоз книг из России (вне зависимости от содержания), запрета русскоязычной музыки и других чудовищных явлений. За все годы существования «Белгазпромбанка» и дочерних структур других российских банков не было ни одного случая, чтобы эти структуры оказали хотя бы минимальную поддержку русским общественным организациям в Белоруссии или выделили хотя бы копейку на издание русофильской литературы. В то же время, для русофобов у них деньги находятся, причём постоянно и немалые.

Как и на Украине, так и в Белоруссии активное участие в националистическом движении принимают бывшие комсомольцы. Помимо упомянутого председателя правления «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико, уместно напомнить о таких перековавшихся комсомольских вожаках, как член Национального собрания Валерий Воронецкий и убывший с миссией «белорусизации» в Западную Европу экс-министр культуры Павел Латушко. Аналогичную миссию на Украине несут бывшие комсомольцы и комсомолки Ирина Фарион, Александр Турчинов, Олег Тягнибок и многие другие.

В этом свете ясно, что Белоруссия ничем не отличается от других постсоветских республик. Не удивительно, что с такими «строителями коммунизма» СССР приказал долго жить. Такая же судьба, судя по активному участию упомянутых деятелей в движении «возрождения», ждёт и постсоветские образования, в том числе Союзное государство Белоруссии и России.

Финансовая поддержка российскими банками или их белорусскими «дочками» проводимой властями Белоруссии политики «белорусизации» не ограничивается издательскими проектами. Только «Белгазпромбанк» тратит миллионы долларов на скупку за рубежом различных вещей, сакрализированных местными националистами, а в республике — на приобретение недвижимости для тусовок местных русофобов. Эти денежные ручейки сливаются в общий поток со средствами белорусских бюджетов разных уровней в единый поток, размывающий и уничтожающий общерусскую идентичность белорусов, которая пока ещё не позволяет Белоруссии стать какой-нибудь «Литвинией» или «Кривией».

Месяц назад власти Белоруссии в память о переправе войск Наполеона через Березину провели ежегодное мероприятие в Борисовском районе Минской области, героизируя интервентов и способствуя распространению русофобской мифологии. Активное участие в этом «фестивале» приняли коммерческие банки — в том числе и с российским капиталом.

«Ежегодно фестиваль иллюстрирует события переправы Наполеона через Березину у белорусских деревень Студенка и Брили. Тогда, 206 лет назад, российская императорская армия попыталась окружить обескровленные войска Императора Французов и окончательно их уничтожить. Сражение стало настолько знаковым, что во французском языке появилось новое слово — «berezina», означающее крушение всех надежд», — сообщал Борисовский райисполком накануне мероприятия (орфография и пунктуация сохранены).

В заявленном на 24−25 ноября комплексе мероприятий в мемориальном комплексе «Брилевское поле» Борисовского района должны были состояться «развлекательная программа для зрителей, интерактивные площадки, фотозоны, концерт музыкальных коллективов в стилистике XIX века, парад по улицам Борисова, бой на предмостовых укреплениях города и баталия на Брилевском поле, театральная постановка, концерт и салют на главной площади Борисова».

«В празднике принимают участие военно-исторические клубы и объединения, специализирующиеся на реконструкции костюма, вооружения, доспехов и снаряжения XIX века — 600 униформистов, 110 всадников, артиллерия. Визуальные и звуковые эффекты на поле баталии выполняются при помощи пиротехники, — сообщал райисполком. — На баталию мы ожидаем гостей и участников из России, Польши, Франции».

Уже из официального анонса было понятно, что это мероприятие вовсе не связано с тем, чтобы почтить память погибших на Брилевском поле, хотя мемориальный комплекс закладывался именно с такой целью. Всё указывало лишь на развлечения и торжества. И ожидания оправдались.

В нынешнем году мероприятие претендовало на массовость. Действительно, участников было немало — в том числе из России. Информационную поддержку оказывали «геббельсовская» президентская газета «Советская Белоруссия», известное распространением фейковой и ворованной информации государственное информагентство «БелТА», такая же Белтелерадиокомпанияи другие госСМИ. Были созданы аккаунты в социальных сетях — например, «Березина 2018», отсняты тематические фотографии и видео.

BSB Bank презентовал к памятной дате взгляд на трагические события известного русофоба Владимира Орлова, проникнутый сочувствием к интервентам и коллаборантам. Между прочим он отметил:

«Надежды патриотов Великого Княжества Литовского на возрождение своего государства были полностью разбиты жестокой реальностью, хотя в войсках Бонапарта ещё продолжали служить тысячи наших соотечественников-добровольцев».

Правление банка, по всей видимости, с трудом ориентируется в истории и не знает о существовании профессиональных историков, коль скоро тиражирует подобные невежественные пассажи.

Среди спонсоров значились также «БПС-Сбербанк» («дочка» российского «Сбербанка»). Он стал официальным спонсором двухдневного Международного фестиваля «Березина-2018», организаторами которого выступили Миноблисполком и Борисовский райисполком. Председатель правления «БПС-Сбербанка» Игорь Меркулов отметил, что это «очень здорово».

«Сегодняшнее мероприятие очень важное. Ведь битва на Березине многое означает для французов. Здесь погибли тысячи солдат, гражданских лиц и мы ежегодно встречаемся, чтобы почтить их память. Меня радует, что сегодняшнее событие помогает укрепить дружбу между народами Франции и Беларуси», — заявил посол Франции в Белоруссии Дидье Каннес.

Судя по сообщению банка, никто из посольства России не посчитал возможным и нужным хоть как-то отметиться на мероприятии. Вместо этого филиал российского «Сбербанка», как сказано в сообщении, «организовал на празднике брендированый корнер». Также нет сведений о том, что хоть кто-нибудь — от банка, российского дипкорпуса или российских реконструкторов — каким-либо образом почтил память погибших защитников Отечества. Всё выглядело как костюмированное шоу, сдобренное пресловутыми банковскими продуктами.

О том, какой идеологический смысл закладывали власти Белоруссии в устроение мемориального комплекса и организацию ежегодных мероприятий в Борисовском районе, было ясно ещё в 2012 году. Тогда ярко проявился ревизионизм официальной белорусской историографии, свидетелем которого стал недавно отправленный в отставку посол России в Белоруссии Александр Суриков. Чиновник посетил ректорат Белгосуниверситета, где проводилась посвящённая юбилею международная конференция и остепенённые мужи из Белоруссии и России обосновывали, почему Отечественная война 1812 года — не Отечественная. На конференции договорились до того, что Berezina — уже не символ катастрофы, а совсем наоборот.

НАН Белоруссии, задающая ревизионистский тон официальной историографии, задолго до юбилея обосновала отказ от термина «Отечественная война 1812 года». Сейчас в некоторые белорусские учебники возвращены термины «Отечественная война 1812 года», «Польское восстание 1863−1864 годов» и некоторые другие научные понятия, что вызывает истерику маргинальных местных русофобов. Их возмущение рассматривается системными русофобами-«белорусизаторами» как руководство к действию.

Более того: дело доходит до открытых призывов к расправе над инакомыслящими, прежде всего — над сторонниками общерусского единства. Недавний пример — высказывания профессора Игоря Марзалюка на прошедшем в Национальной библиотеке мероприятии «Становление и развитие белорусской государственности», организованном в поддержку Лукашенко и посаженном на шею налогоплательщиков «Белорусским республиканским союзом молодёжи». Сам профессор известен не только изысканиями в националистическом духе и участием в националистических мероприятиях вроде «100-летия БНР», но и как автор учебника по новому предмету — «Истории белорусской государственности».

«Всякий, кто отрицает факт существования белорусской нации и культуры, — он вне конституционного периметра, он должен объяснять в других местах, почему [у него такие взгляды]», — заявил Марзалюк одетым в «вышиванки» членам БРСМ.

Возглавляет Национальную библиотеку известный белорусизатор, протолкнувший в минобразовские документы термин «древнебелорусский язык» и другие «инновации», уроженец Львовской области Роман Мотульский, псевдоисторические изыскания которого, наряду с Марзалюком, дополняют деятели из институтов истории и философии НАН Белоруссии. Среди них — активные соучастники политических репрессий, помощники официальной пропаганды, профессиональные клеветники и неоязычники. Из наиболее известных фигур (благодаря раскрутке на российских телеканалах) — научный сотрудник института философии НАН Алексей Дзермант, не так давно убеждавший профессора Марзалюка и всех в том, что белорусы — это и не славяне вовсе, а «литвины» и «славяноязычные балты».

Теперь Дзерманта и его единомышленников активно продвигает не только белорусская государственная пропаганда, но и структура МИД РФ — «Россотрудничество». В начале декабря эта ответственная за продвижение русской культуры за рубежом организация позиционировала их как экспертов в Калининграде, а в конце декабря — в Минске.

С такими «экспертами» российские учёные и дипломаты (например, Сергей Лавров) надеются противостоять ревизионизму, бороться за сохранение исторической памяти и даже создавать единое гуманитарное пространство. Понятно, однако, что ничего из этой затеи не выйдет, потому что в белорусском официозе доминирует националистический тренд с ярко выраженной русофобской основой — как и на Украине. Покровительство и поддержка, оказываемые российскими банками и структурами МИД РФ национализму в Белоруссии, свидетельствуют о том, что горький украинский опыт не стал уроком и воспроизводится сегодня вновь. На деньги российских налогоплательщиков в Белоруссии формируются враждебные русофобские настроения и поддерживаются организации, занятые антироссийской деятельностью. Очевидно, что подобное положение дел недопустимо, поскольку наносит вред российским интересам в Белоруссии и дискредитирует внешнюю политику российского государства.