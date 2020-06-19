Минск, , 17:58 — REGNUM Выдвигавшийся кандидатом в президенты Белоруссии экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и глава его избирательного штаба Эдуард Бабарико, а также другие участники президентской кампании являются политзаключёнными. Об этом сегодня, 19 июня заявили белорусские НГО, считающие себя правозащитными организациями.

В своём совместном заявлении они констатировали: задержанные 19 июня и помещённые в следственный изолятор КГБ экс-банкир и его сын, а также ранее взятые под стражу члены инициативной группы Бабарико — Светлана Купреева и Владимир Дударев, стали жертвами политических репрессий.

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«Их задержание стало продолжением волны репрессий, которые начались в стране с момента объявления парламентом президентской избирательной кампании. За этот период сотни граждан были подвергнуты различным видам репрессий и преследования: увольнениям с работы, административным арестам и штрафам. Особенно жестоким репрессиям были подвергнуты члены инициативных групп по выдвижению в качестве кандидатов в президенты Светланы Тихановской и Виктора Бабарико», — сказано в заявлении.

Ранее руководитель инициативной группы Светланы Тихановской — популярный блогер Сергей Тихановский (её муж), а также ещё семь его соратников были взяты под стражу в рамках возбужденного против них уголовного дела по ст. 342 УК Белоруссии (Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок или активное участие в них). Всех восьмерых тогда признали политическими заключёнными.

«Президентская кампания проходит в условиях запугивания общества, угроз и давления. Действующий глава государства лично неоднократно угрожал своим политическим оппонентам, включая Виктора Бабарико, — сказано в документе. — Учитывая данные обстоятельства, мы приходим к выводу, что реальными основаниями уголовного преследования Виктора Бабарико и членов его инициативной группы являются политические мотивы, направленные на прекращение его публичной деятельности по выдвижению в качестве кандидата в президенты Республики Беларусь и дальнейшем участии в выборах».

Авторы заявления напомнили, что участие в управлении государством через процедуру свободных и демократических периодических выборов является одной из свобод, реализация которой гарантирована гражданам как белорусской конституций, так и международными нормами в области прав человека, в частности — Международным пактом о гражданских и политических правах.

«Продемонстрированы подходы следственных органов к расследованию уголовного дела в отношении потенциального кандидата в президенты В. Бабарико и членов его инициативной группы — нарушение презумпции невиновности, грубое нарушение права на защиту и другие — подчеркивают неправовой характер данных действий», — обратили внимание белорусские НГО.

На основании этого они заявили «о признании Виктора Бабарико, Эдуарда Бабарико, Светланы Купреевой, Владимира Дударева политическими заключенными».

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В заявлении содержатся требования к властям постсоветской республики: »немедленного освобождения В. Бабарико, Э. Бабарико, С. Купреевой и В. Дударева из-под стражи; обеспечения В. Бабарико возможности безпрепятственного участия в свободных и демократических выборах, основанных на принципах равной, конкурентной политической борьбы; отказа от использования методов уголовного преследования как инструмента давления на участников избирательной кампании; немедленного прекращения репрессий в отношении граждан и непосредственных участников избирательного процесса, а также освобождения всех политических заключенных».

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Заявление подписали «Правозащитный центр «Весна», РПОО «Белорусский Хельсинкский комитет», Центр правовой трансформации Lawtrend, РОО «Правовая инициатива», «Простое общество «Инициатива Forb», «Инициативная группа «Идентичность и право», «Консультационный центр по актуальным международным практикам и их имплементации в праве «Хьюман Константа», «Ассамблея неправительственных демократических организаций», «Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова» и «Белорусская ассоциация журналистов».

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