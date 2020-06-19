Москва, , 14:47 — REGNUM Обвинения в адрес Газпрома со стороны властей Белоруссии являются голословными. Об этом 19 июня заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, подобные обвинения «не могут быть голословными, они должны подкрепляться какими-то аргументами». Российские компании «всегда находятся под защитой государства», добавил он.

«Это один из приоритетов защиты наших компаний, которые работают в других странах, в том числе и Белоруссии», — сказал Псеков, комментируя заявления Минска о том, что к событиям в Белоруссии якобы причастен Газпром.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии возбудили уголовные дела, возбуждённые в отношении бывших и действующих сотрудников «Белгазпромбанка» — дочерней структуры российского Газпрома, одного из трёх крупнейших банков постсоветской республики.

Нацбанк Белоруссии с 15 июня назначил своё правление этого банка. Газпром считает такое решение незаконным.

Эксперты связывают задержание экс-главы «Белгазпромбанка» и кандидата в президенты Виктора Бабарико с двумя факторами — давление на основного политического соперника Александра Лукашенко, а также со стремлением Лукашенко оказать давление на российских партнёров с целью добиться снижения цены импортируемого российского газа.

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