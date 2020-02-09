В Тюменской области в 2019 году наблюдалось «мусорное» бузотёрство и нашествие террористов. Регион пережил гаффскую болезнь и падение промпроизводства. Общественность бурлила от «клеверной» развязки Тюменской кольцевой автодороги (ТКАД), застройки Гилёвского лога и отсутствия чистой воды. Завершились 12 месяцев отставкой в последний день года политического тяжеловеса — многолетнего куратора социального блока в правительстве региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Тюмень

Громкая реформа

С 1 января 2019 года в регионе стартовала новая система обращения с твёрдыми бытовыми отходами. Тюменцы в течение первого полугодия провели большую протестную работу по снижению «мусорного» тарифа. Сперва была установлена плата с квадратного метра жилплощади — выше прежней на полтора рубля. И на бумаге вроде всё выглядело не так пугающе, как вышло в платёжках.

После протестных митингов был установлен тариф с человека в месяц. С июля для многоквартирных домов в Тюменской области он был ещё снижен, и составляет на сегодня 136,01 рубля с человека в месяц, для индивидуальной жилищной застройки — 116,63 рубля с человека.

Подробнее: В Тюменской области с июля «мусорный» тариф снизится на три рубля

Снизить тарифы помогли рекомендации антимонопольной службы — была устранена техническая ошибка, допущенная при расчёте первоначального тарифа, поясняли в правительстве региона.

Победа кампуса над логом

В феврале стало известно, что Городищенский лог Тюмени местным экологам всё-таки не удалось защитить от застройки. На его месте появится студенческий кампус. Современный городок для учащихся станет точкой притяжения талантливой молодёжи Урала и Западной Сибири, которая будет объединена в научно-образовательный центр Тюменской области, Югры и Ямала. На бурных и конфликтных общественных слушаниях по застройке Гилёвской рощи отмечалось, что на сегодня более семи тысяч тюменских студентов нуждаются в местах в общежитии.

Напомним, новость о том, что природный объект Городищенский лог будет застроен общежитиями Тюменского государственного университета, появилась ещё летом 2017 года. Экологические активисты сразу же выступили против застройки ландшафта. Более 20 лет тюменские студенты-архитекторы поднимают вопрос благоустройства лога в своих работах, создавая проекты по созданию парков с сохранением природной идентичности. По словам экологов, лог реки Тюменки — это уникальная территория со своей биосистемой. Здесь гнездятся птицы, утки прилетают на зимовку к незамерзающей реке Тюменке. До 21 декабря 2018 года было важно, что большая часть реки находится в зоне природоохранного ландшафта, к ней прилегает охранная зона археологии. Однако росчерком пера губернатора Тюменской области охранная печать была снята.

Подробнее: Городищенский лог в Тюмени застроят — охранная печать снята

Управление капстроительства Тюменской области намерено потратить на студенческий кампус 3,8 млрд рублей.

ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» Проект студенческого общежития на 1000 мест

Точка в скандальном деле Еремеева

Поставлена была наконец точка в деле экс-спикера тюменской городской думы Дмитрия Еремеева. Он приговорён к трём годам лишения свободы условно и лишению водительских прав сроком на два года и десять месяцев.

Напомним, его судили за ДТП, которое произошло 24 июня 2018 года на 178-м км автомобильной дороги Р254 «Иртыш». Управляя Toyota Land Cruiser, Дмитрий Еремеев на высокой скорости, 120 км/ч, начал обгон, не убедившись, что встречная полоса движения свободна на достаточном для маневра расстоянии. В итоге его внедорожник столкнулся с автомашиной Toyota Avensis, водитель и пассажир которой погибли на месте. В автомобиле Дмитрия Еремеева сработали подушки безопасности, он был госпитализирован с серьёзными травмами и провёл в стационаре два месяца.

Дело о ДТП с участием спикера думы Тюмени стало резонансным, когда Тюменский районный суд 3 сентября 2018 года удовлетворил ходатайство следователя СУ СКР прекратить уголовное преследование парламентария. Меж тем на закрытии дела настаивали родственники погибших. Суд назначил тогда Еремееву штраф в 160 тыс. рублей без лишения водительских прав. На возобновлении новых слушаний дела Еремеева настояла общественность, возмущённая мягкостью приговора.

Под сенью ФСБ

В апреле в одном из частных домов Тюмени ликвидировали двух террористов, почитающих «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Для проведения операции по их поимке пришлось эвакуировать жителей окрестных домов.

Террористам предложили сдаться, но те ответили стрельбой. Спецназ ФСБ пошёл на штурм. В доме, где находились преступники, найдены оружие, боеприпасы, взрывные устройства и религиозная литература. По данным ФСБ, ликвидированные боевики готовили теракты в местах массового скопления людей в Тюменской области.

В ноябре в Тюменской области ФСБ России пресечена деятельность членов международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Установлено, что члены данной организации вели антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого «всемирного халифата», вербовали в регионах России сторонников и формировали сеть, решали вопросы источников финансирования противоправной деятельности.

При задержании по месту жительства участников террористической организации обнаружены и изъяты запрещённые пропагандистские материалы, средства связи, электронные носители информации. В отношении задержанных лиц возбуждены уголовные дела.

Подробнее: ФСБ: в Тюменской области задержаны участники террористической организации

Nac.gov.ru ФСБ в Тюмени

Но, как говорится, в семье не без урода. В 2019 году шли тяжёлые судебные процессы и вынесен приговор трём участникам тюменской «банды ФСБ», следствие по делу которой завершилось в августе 2018 года. На счету группировки — убийства, грабежи, вымогательства, угоны, хулиганство и другие преступления, совершенные с 2008 по 2016 год.

На сегодня один из главарей банды покончил с собой в следственном изоляторе, второй лидер получил 24 года лишения свободы. Они были сотрудниками ФСБ. Примкнувший к банде полицейский находится в бегах.

Уральский окружной военный суд 30 сентября вынес обвинительный вердикт трём участникам. Снайпер получил за убийство шести человек 25 лет лишения свободы, тренер по самбо за убийство двух человек — 12 лет лишения свободы, и человек, который фигурировал в деле, как безработный, приговорён к 13 годам колонии.

Кроме того, суд взыскал с троих осуждённых в совокупности более 6 млн рублей в пользу потерпевших.

Промышленный спад

Флагман перерабатывающей промышленности Тюменской области — Антипинский нефтеперерабатывающий завод — 30 декабря 2019 года признан банкротом. Арбитражный суд открыл на предприятии конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Долги АНПЗ на сегодня составляют $5 млрд, из них порядка $3 млрд — задолженность перед Сбербанком.

В июне 2019 года 80% Антипинского НПЗ за долги перешли к аффилированной со Сбербанком структурой ООО «Сокар энергоресурс». Прежде актив принадлежал группе «Новый поток».

Напомним, Антипинский НПЗ — частный, промышленный нефтеперерабатывающий завод, подключенный к магистральным нефтепроводу. Установленная мощность переработки превышает 9 млн тонн нефти в год, качество дизельного топлива соответствует стандарту Евро-5, а глубина переработки в 2016 году достигла 98%. В 2018 году на заводе начато производство бензинов стандарта Евро-5.

Подробнее: На Урале Антипинский НПЗ заявил о намерении стать банкротом

Новый руководитель Антипинского НПЗ Максим Андриасов утверждает, что ответственность за банкротство предприятия полностью лежит на группе компаний «Новый поток» и экс-совладельце завода Дмитрии Мазурове.

Annpz.ru Антипинский нефтеперерабатывающий завод

Сбербанк заинтересован в сохранении Антипинского нефтеперерабатывающего завода и его уникального коллектива. А банкротство — это абсолютно законный инструмент, позволяющий предприятию решить свои проблемы в сложной финансовой ситуации, говорится в официальном заявлении основного кредитора АНПЗ.

После начала процедуры банкротства вводится запрет на выплаты по кредитам, исполнительным листам и другим накопившимся долгам. Это позволит новому менеджменту принять необходимые меры по стабилизации ситуации, считают в Сбербанке. В финансово-кредитном учреждении напоминают, что ряд предприятий в России проходили процедуру банкротства без прекращения деятельности.

«Так, например, был сохранён уникальный коллектив и работающий бизнес предприятия «Автокран» в Ивановской области или завода «ИжАвто», — отмечают в Сбербанке.

Бывший владелец АНПЗ Дмитрий Мазуров в середине июля был арестован по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах. В отношении экс-директора АНПЗ Геннадия Лисовиченко возбуждено несколько уголовных дел. Его подозревают не только в мошенничестве, но и в злоупотреблении полномочиями.

«Сибирский научно-аналитический центр» (СибНАЦ) обанкротился 4 июля без криминального шлейфа. Более 400 сотрудников предприятия, большинство из которых являются опытными геологами, оказались на улице.

Сибирский научно-аналитический центр был одним из лидеров на рынке сервисных услуг в области разведки углеводородного сырья в России. Финансовое положение СибНАЦа подкосило снижение госзаказа с 64% до 2%.

В Нижнетавдинском районе Тюменской области закрылось ООО «Динаэнерджетикс Сибирь» немецкого холдинга DynaEnergetics.

Поясняется, что компания DynaEnergetics oilfield products завершила расширение мощностей на своих заводах в Северной Америке и Германии. Новые мощности значительно повысили эффективность работы DynaEnergetics и позволили бизнесу более эффективно обслуживать свою глобальную клиентскую базу.

Закрытие завода привело к сокращению 47 сотрудников ООО «Динаэнерджетикс Сибирь». Как отметили в администрации Нижнетавдинского района, компания ежегодно отчисляла в бюджет муниципалитета более 7 млн рублей налогов.

Kremlin.ru «Прямая линия с Владимиром Путиным». 20 июня 2019 года

Вода по велению президента

В ситуации с отсутствием водопровода в тюменском селе Каскары разбирались на финише июньской «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным. Вода в этом селе есть, но в его старой части. В новой, коттеджной, части водопровода нет уже 20 лет.

В скважинах, которые пробурили жители коттеджей, вода мутная и жёлтая, непригодная не только для питья, но и для бытовых нужд. Чтобы постирать бельё, жителям коттеджной части Каскары приходится ездить к родственникам в иные населённые пункты.

Представитель администрации села Каскары сообщил на «прямой линии» президенту страны, что сам живёт в коттедже и пользуется скважиной, запитанной в дом, с последующей очисткой. На 2020 год запланирована постройка в Каскаре нового водовода, будет разводка по коттеджам.

«В целом по стране у нас, к сожалению, есть проблема доступа к хорошей и чистой воде, у нас не имеют его миллионы человек. Целая программа федеральная создана. Для меня в данном случае, конечно, странно. В непосредственной близости село находится от крупного, самодостаточного областного центра. Тюменская область — один из регионов-доноров в стране. Достаточно средств, чтобы решить эту проблему. Нужно ли ждать год-два, чтобы решить её?» — спросил у губернатора региона Александра Моора Владимир Путин.

Подробнее: «Странно для Тюменской области»: Путина втянули в дискуссию по водоводу

По итогам, в Тюменском районе заключено концессионное соглашение между правительством региона, администрацией муниципалитета и ООО «Тюмень Водоканал» на создание централизованного водоснабжения района путём подключения к системе водоснабжения и водоотведения города Тюмени.

Согласно подписанному концессионному соглашению, с 2020 по 2024 годы качественной питьевой водой планируется обеспечить посёлки Андреевский, Московский, Боровский, Новотуринский; сёла Горьковка, Кулаково, Луговое, Яр, Ембаево, Каскара, Мальково, Гусево; деревни Тураева, Субботина, Ошкукова, Паренкина, Дербыши, Дударева, Патрушева, Ожогина, Падерина. Помимо водоснабжения, улучшатся условия по отводу сточных вод населённых пунктов.

Стоимость масштабного проекта составляет 4,4 млрд рублей, из них 3,9 млрд рублей — это бюджетные средства Тюменской области.

Trc-kristall.ru ТРЦ «Кристалл» в Тюмени

«Беспрецедентный беспредел» в ТРЦ

Стрельба 3 июля в ТРЦ «Кристалл», стала «беспрецедентным проявлением беспредела». Между четырьмя посетителями торгового центра среди бела дня произошёл бытовой конфликт, в результате которого один из участников произвёл выстрелы из травматического пистолета. Затем все они умчались с места преступления на автомобилях Range Rover и Mercedes. Пострадавших не было, зато напуганных немало. Посетители торгового центра были эвакуированы. Многие были с детьми. В кинотеатре ТРЦ «Кристалл» на тот момент шёл дневной сеанс с мультфильмами.

Подробнее: Глава армянской диаспоры Тюмени прокомментировал стрельбу в ТРЦ «Кристалл»

Сотрудниками полиции был проведён комплекс оперативно-розыскных мероприятий, объявлен план «Перехват». Подозреваемый в стрельбе задержан. У одного из участников конфликта изъяты травматический пистолет и охотничий карабин. Составлены два протокола по ч. 6 ст.20.8 КоАП («Незаконные приобретение, продажа, передача, хранение, перевозка или ношение гражданского огнестрельного гладкоствольного оружия и огнестрельного оружия ограниченного поражения»).

Причиной конфликта стала давняя неприязнь представителя корейской диаспоры с одним из представителей армянской. Национальной подоплёки их взаимная ненависть не имела.

«Беспредельное и преступное поведение не носит этнического характера, а является противоправным общественно опасным деянием», — заявил глава Союза армян Тюменской области Абрам Овеян.

Пресс-служба губернатора Тюменской области Александр Моор и Владимир Якушев открыли движение по ТКАД. 17 августа 2019 года

ТКАД и нашумевшая развязка

В день 75-летия Тюменской области 17 августа в столице региона открыли Тюменскую кольцевую дорогу (ТКАД), которая строилась 16 лет. На открытии объекта присутствовал министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев. В скором времени в Тюмени приступят к разработке проектной документации по строительству второй кольцевой дороги.

Решение о строительстве ТКАД было принято в 2003 году для перераспределения транспортных потоков и развития улично-дорожной сети Тюмени. Общая протяженность кольцевой дороги составила 55 км, к ней присоединены четыре федеральных автодороги. Возведено 29 транспортных развязок, мостов и путепроводов, а также 18 надземных и подземных пешеходных переходов.

Подробнее: Глава Тюменской области приостановил строительство скандальной развязки

Приостановлены работы по строительству скандальной развязки в районе Комарово.

Жители пригорода Тюмени — посёлков Комарово и Патрушева — не хотят, чтобы рядом с их домами прошла магистраль в объезд деревни Ожогина. На общественных слушаниях 26 июля они высказались против.

Люди пояснили свой протест тем, что не рассчитывали на скоростную магистраль под окнами. Наоборот, бежали в пригород от суеты в тишину и покой. Дорога и «клеверная» развязка влекут за собой много шума и выхлопных газов, а в природном парке «Тополя» вырубят деревья.

По итогам слушаний было принято решение дать страстям улечься и создать инициативную группу по разработке иных вариантов строительства магистрали.

«Люди обозначили целый ряд вопросов, выходящих за ее формальный предмет, — начиная от особенностей конструкции развязки до схемы транспортного планирования всей южной части города. Считаю, что на все вопросы, поставленные жителями, должны быть даны ответы», — подытожил Александр Моор.

Неведомая гаффская болезнь

В Тобольском районе Тюменской области впервые зарегистрирована вспышка редкой гаффской болезни. Её источником стала рыба из озера Андреевского, расположенного возле деревни Ачиры.

Вспышка неведомой болезни произошла с 20 октября 2019 года, когда были эвакуированы медицинской авиацией первые три жителя Ачиры в тяжёлом состоянии. До этого в деревне странным образом вымерли все собаки. Всего заболевших насчитывается 10 человек. Погибших нет.

Вся рыба, добытая в озере Андреевском и поставленная в торговые точки трёх регионов, уничтожена. Сейчас стоит вопрос о продовольственной безопасности жителей деревни Ачиры, которые кормились рыбой. Ведь данный населённый пункт находится в труднодоступном Заболотье Тюменской области. По словам заместителя главы Тобольского района Марата Бакиева, в местный продуктовый магазин в начале ноября завезли 2,5 тонны продуктов.

Подробнее: Гаффская болезнь в Тюменской области отступила

Озеро Андреевское закрыто на карантин, в течение которого специалисты изучат водоросли водоёма, грунт, его обитателей.

Прокуратура Тюменской области Прокурором Тюменской области назначен на пятилетний срок старший советник юстиции Владислав Московских

Отставки и назначения

В январе начальник Главного управления МЧС России по региону Юрий Алёхин ушёл в отставку в связи с выходом на пенсию. Его приемник был назначен под занавес года. Им стал полковник внутренней службы Артур Хачатрян из Мурманска.

В прошлом году также произошла отставка председателя комитета по делам национальностей Евгения Воробьева. И сменился прокурор. Указом президента России Владимира Путина им стал старший советник юстиции Владислав Московских. Бывший прокурор Тюменской области Владимир Владимиров возглавлял ведомство с 2007 года по июль 2019-го. Теперь он назначен на должность руководителя Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Назначен новый председатель Тюменского областного суда. Им стал на шестилетний срок полномочий Вячеслав Антропов, ранее занимавший пост заместителя председателя регионального суда по гражданским делам. Прежний председатель Тюменского областного суда Анатолий Сушинских с 1 июля ушёл в почётную отставку.

Бывший руководитель УМВД России по Тюменской области Юрий Алтынов ушёл в отставку в сентябре, и через два месяца ему предъявлено обвинение во взятках в общей сумме свыше 400 тыс. рублей. Сам же Юрий Алтынов вину не признаёт, не считая дорогостоящие подарки от близких друзей на знаменательные даты взятками.

Проводили 2019 год в правительстве Тюменской области отставкой «тяжеловеса региональной политики»Натальи Шевчик. Она с 2001 года занимала должность замгубернатора и курировала социальную сферу. С 2020 года она станет советником губернатора по стратегическим вопросам.