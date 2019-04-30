На Урале Антипинский НПЗ заявил о намерении стать банкротом

Тюмень, , 14:43 — REGNUM В Тюменской области Антипинский нефтеперерабатывающий завод заявил своим кредиторам о намерении стать банкротом. Текст обращения опубликован на Федресурсе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Акционерное общество «Антипинский нефтеперерабатывающий завод» в лице Генерального директора — Андриасова Максима Григорьевича, руководствуясь положениями п. 2.1. ст. 7, абзаца 2 п. 4 ст. 37 Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», уведомляет о своем намерении обратиться в Арбитражный суд Тюменской области с заявлением о признании АО несостоятельным (банкротом) в связи с наличием признаков банкротства», — гласит сообщение.

Обращение предназначено следующим кредиторам: «Сбербанку», «Москвскому кредитному банку», «Промсвязьбанку», «Интерпромбанку», «Абсолют банку», «Кредит Евопа банку».

В пресс-службе «Сбербанка» сообщили «Ведомостям», что 26 апреля 2019 года гендиректор «Антипинского НПЗ» уведомил финансовое учреждение о невозможности обеспечить загрузку производственных мощностей из-за недостаточного уровня предоплат от трейдеров. И запросил у банка и акционеров дополнительное финансирование.

На предприятии ситуацию не комментируют.

Антипинский НПЗ — частный, промышленный нефтеперерабатывающий завод, подключенный к магистральным нефтепроводу. Установленная мощность переработки превышает 9 млн тонн нефти в год, качество дизельного топлива соответствует стандарту Евро-5, а глубина переработки в 2016 г. достигла 98%. В 2018 году на заводе начато производство бензинов стандарта Евро-5. Антипинский НПЗ является активом группы компаний «Новый поток».

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